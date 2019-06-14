Orgeneral Güler'den tazminat davası

Dilekçede, "TSK mensubu tüm komutanların temsilcisi olan ve bu temsile binaen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve bakanları ile görüşme halinde olan müvekkil, davalı konuşmacı tarafından yaptığı iş ve görüşmeler kastedilerek, ismi ile anılmasa da konumuna yapılan tamamlayıcı sözlerle hedef gösterilmiş ve hakarete maruz kalmıştır. Şerefli bir Türk komutana yapılan bu hakaretler hukuka ve ahlaka aykırı ve kötü niyetlidir" ifadeleri kullanıldı.Dava konusu açıklamaların düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığı bildirilen dilekçede, gazeteci Alan ve Akit TV'den 100 bin lira manevi tazminat talep edildi.