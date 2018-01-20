21 Ocak 2018 Pazar
İSTANBUL
11°C / 9°C
GALERİ
VİDEO
BIST
115.147
-1.46
EURO
4,6610
0.80
USD
3,8110
0.96
ALTIN
163,320
1.45
CANLI BORSA
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNDEM
ŞAMPİY10
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
MAGAZİN
KİTAP
TÜMÜ
ANA SAYFA
BUGÜNKÜ VATAN
YAZARLAR
VİDEO
FOTO GALERİ
VATAN ARTI
NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNDEM
ŞAMPİY10
DÜNYA
EKONOMİ
FİNANS
YAŞAM
MAGAZİN
TEKNOLOJİ
KÜLTÜR & SANAT
EĞİTİM
KONUT-EMLAK
OTOMOBİL
CANLI SKOR
SAĞLIK
TV REHBERİ
ASTROLOJİ
SİNEMA
VATAN KİTAP
VATAN PAZAR
VATAN V2
HAVA DURUMU
YARIŞSANA
OYUN PARKI
PROGRAM İNDİR
ÜYELİK
İLETİŞİM
KÜNYE
REKLAM
BASIN - İLAN
WEB BİLDİRİMLERİ
Gazetevatan.com
»
Gündem
»
Haber
Orgeneral Akar: Zeytin Dalı Harekat'ı meşru müdafaadır
20 Ocak 2018 Cumartesi - 23:12
| Son Güncelleme : 20 01 2018 - 23:33
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın komuta merkezinde açıklama yaptı. Akar, "Zeytin Dalı Harekat'ı meşru müdafaadır" dedi.
Yorum Yaz
0
SONRA OKU
AYRINTILAR GELİYOR...
Genelkurmay Başkanı Akar, harekatı buradan yönetiyor
GALERİ
ETİKETLER
SON HABERLER
Zeytin Dalı Harekatı'nda ÖSO karadan kapsamlı operasyonlara başladı
TSK tam isabetle vurdu
Afrin'i vuran 72 uçağın sırrı
Teröristlerde büyük panik! "ABD bizi sattı"
Kartal'a sürpriz golcü! Görüşmeler başlıyor...
Yıldız futbolcu Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı
Karşıyaka'da Büyükkarcı tam yetkiyle görevde
Moda dünyasında tabuları yıkan 11 manken
En çok gişe yapan Türk filmleri
Çizgi film karakterlerinin tıpatıp aynısı olan bu insanlara çok güleceksiniz
YAZARLAR
Müge İplikçi
Güngör Mengi
Koray Caner
Tüm Yazarlar
Müge İplikçi
Bir çokomilk, iki voltaren lütfen!
Güngör Mengi
Ve Afrin savaşı başladı!
Koray Caner
Lüksün ve teknolojinin buluşması
Mert Nayır
Parça parça geldi, tam anlaşılmadı diyenlere
Eda Solmaz
Müzik ile iyi hissedeceksiniz
ANA SAYFA
SON DAKİKA
BUGÜNKÜ VATAN
YAZARLAR
VİDEO
FOTO GALERİ
VATAN ARTI
NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNDEM
ŞAMPİY10
DÜNYA
EKONOMİ
FİNANS
YAŞAM
MAGAZİN
TEKNOLOJİ
SAĞLIK
EĞİTİM
KÜLTÜR & SANAT
KONUT & EMLAK
OTOMOBİL
CANLI SKOR
TV REHBERİ
SİNEMA
ASTROLOJİ
VATAN KİTAP
VATAN PAZAR
VATAN V2
HAVA DURUMU
YARIŞSANA
OYUN PARKI
ÜYELİK
İLETİŞİM
KÜNYE
REKLAM
HABER
RSS
WEB BİLDİRİMLERİ
©Copyright 2016
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve
haber
kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.