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Orgeneral Akar: Zeytin Dalı Harekat'ı meşru müdafaadır

20 Ocak 2018 Cumartesi - 23:12 | Son Güncelleme : 20 01 2018 - 23:33

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın komuta merkezinde açıklama yaptı. Akar, "Zeytin Dalı Harekat'ı meşru müdafaadır" dedi.


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