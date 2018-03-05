Orgenaral Akar'dan son dakika açıklaması

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar: “Burada bizim hedefimiz teröristler. En son teröristi etkisiz hale getirinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz ve inşallah en son teröristin de etkisiz hale getirilmesiyle vazifemiz tamamlanacak”

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, “Burada bizim hedefimiz teröristler. En son teröristi etkisiz hale getirinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz ve inşallah en son teröristin de etkisiz hale getirilmesiyle vazifemiz tamamlanacak” dedi.

Zeytin Dalı Harekatı’na verilen destekten ötürü vatandaşlara ve başarılarından dolayı TSK mensuplarına teşekkür eden Orgeneral Hulusi Akar, Hatay ’ın Reyhanlı ilçesinde Oğulpınar Sınır Karakolu’nda askerlere hitaben konuştu.

“Vatanımız ve milletimiz için burada hep birlikte dün olduğu gibi bugün de azim ve kararlılıkla elimizden gelen hür türlü gayreti göstermek suretiyle gerekli görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz” açıklamasında bulunan Orgeneral Akar, Afrin Harekatı ile birlikte yoğun bir döneme girildiğini kaydetti. Akar, “Bir taraftan Afrin Harekatı’nın gerçekleştirilmesi, diğer taraftan da İdlip’te Astana süreci çerçevesinde ateşkesin sağlanması için Silahlı Kuvvetlerimiz büyük bir kararlılıkla faaliyetlerini sürdürmektedir. Biz bunları yaparken uluslararası hukuktan aldığımız güç ile uluslararası hukuka uygun şekilde, meşru müdafaa şartları çerçevesinde, meşru zeminlerde görevlerimizi yerine getiriyoruz. Burada bizim hedefimiz teröristler. En son teröristi etkisiz hale getirinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz ve inşallah en son teröristin de etkisiz hale getirilmesiyle vazifemiz tamamlanacak” diye konuştu.

“Bütün dünyaya örnek olacak düzeyde, başarılı bir şekilde bu kuralları uyguladık”