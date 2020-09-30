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Terör soruşturması kapsamında 14 kişi yakalandı! Aralarında HDP'liler de var

30 Eylül 2020 Çarşamba - 11:53 | Son Güncelleme : 30 09 2020 - 12:35

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 17 şüpheliden, aralarında HDP'li eski Siirt Milletvekili Hatice Kocaman ve bazı HDP'lilerin de bulunduğu 14'ü yakalandı.


Diyarbakır'da yürütülen terör soruşturması  kapsamında aralarında HDP'li eski Siirt Milletvekili Hatice Kocaman'ın da  bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. 
 
Terör örgütü PKK'nın sözde "yasama organı" konumunda olan Demokratik  Toplum Kongresi'nde (DTK) delege ve yapı adına eylem ve faaliyetlerde  bulundukları tespit edilen 17 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
 
Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 17  şüphelinin adreslerinde arama yapıldı. Operasyonda, aralarında Kocaman ve bazı  HDP'lilerin de bulunduğu 14 şüpheli yakalandı.
 
Diğer 3 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
 
Operasyonda av tüfeği, 35 fişek, hakkında toplatma kararı bulunan  kitaplar, dokümanlar ve flaş bellek ele geçirildi.
 

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Diyarbakır Operasyon Hatice Kocaman
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