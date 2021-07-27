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Operasyon 41'in 5. bölüm fragmanı yayında!

27 Temmuz 2021 Salı - 11:38 | Son Güncelleme : 27 07 2021 - 11:40

Oyunlar sonrası iki ekip arasında büyük sorun çıkıyor!


Siyah ve Tan Takım, zorlu oyunlarda tekrar karşı karşı geliyor. Oyunlar sırasında ve sonrasında büyük gerilim yaşanıyor. İkinci Kurultaya gergin giren iki takım, kendi içlerinde de bölünmeye başlıyor.
 

Operasyon 41 Kanal D'de!

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