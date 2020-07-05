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Öp öp doyamadı!

Öp öp doyamadı! Bvs Bosphorus Otel'de kalan Kenan Koçak-Merve Özbey çifti, soluğu Sahne Beach'de aldı.
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