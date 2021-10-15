Okullar tatil olacak mı? Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması...

Vaka sayıları artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okullarda hareketliliğin başlamasıyla birlikte vakaların yaş ortalamasının düşmeye başladığını duyurmuştu. Herkes okullar tatil olacak mı? Sorusunu sormaya başladı. Bu soruya öğrenciler Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e de sordu. Bakan Özer pencereden seslenen öğrencilere dönerek ‘Okullar tatil olmayacak…’ diyerek seslendi. Yüz yüze eğitime devam etmeliyiz diyen Özer, “Bugün itibariyle bu dersliklerden 4 bin 25 tanesi yüz yüze eğitime ara vermiştir. Yani oran yüzde 1'in çok altındadır” dedi…

Bilim kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca " Okullarda hareketliliğin başlamasıyla birlikte vakaların yaş ortalaması düştü. Üniversitelerimiz de birer birer açılmaya başladılar ve bu hareketlilik de bir artışa neden olabilecek. Üniversiteli kardeşlerimizi, eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40'ı, 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır” demişti. Bu açıklama sonrası gözeler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrilmişti. Okullar tatil olur mu sorusu sorulmaya başlanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depreme karşı yenilenen Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yeniden hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen törende öğrencilerle ve öğretmenlerle buluştu. Bakan Özer’in okul bahçesinde olduğu sırada sınıfların pencerelerinden gündemin herkesçe merak edilen ‘Okullar tatil olacak mı?’ sorusunu yönelten öğrencilere yanıtı, oldukça keyifli bir paslaşmaya dönüştü. Bakan Özer pencereden seslenen öğrencilere dönerek ‘Okullar tatil olmayacak…’ diyerek seslendi.

Depreme karşı güçlendirilen Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi törenle açıldı - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: - "Türkiye'nin eğitim sistemi devasa bir eğitim sistemidir. 18 milyon öğrencisi, 1,2 milyon öğretmeni, 100 binin üzerinde çalışanı ile yaklaşık 20 milyonluk kitleyi dolaylı olarak tüm Türkiye'nin tamamını etkileyen bir sisteme sahiptir" - "Türkiye'nin Kovid-19 sürecinde normalleşmesi için mutlaka eğitim sisteminin normalleşmesi gerekir. Başlangıçtaki kararlığımızın arkasında olmaya devam ediyoruz" - "Okulları yüz yüze açık tutmadaki en büyük avantajımız sıklıkla ifade ettiğim gibi öğretmenlerimizin aşılama oranıdır" - "Bugün itibariyle 1. doz aşısı olan öğretmen oranımız yüzde 93'tür. 2. doz aşısını olan öğretmen oranımız yüzde 86, aynı zamanda aşı olmayıp bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 5'tir" - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: - "İstanbul'da 356 okul yıkıldı ve yeniden yapıldı. 736 okul güçlendirildi. Bu okullardan 1100'e yakın okul kaldı. Geriye kalan okullar için 25 yıllık kredi sözleşmesi imzalandı" - "Bu okulları da tıpkı Haydarpaşa Mesleki Anadolu Teknik Lisesi gibi yapıp İstanbul'a güvenli ve dirençli hizmet veren okullar haline getireceğiz"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, depreme karşı güçlendirilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanı Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, diğer yetkililer ve öğrencilerin katıldığı açılış töreni düzenlendi. Bakan Özer, burada yaptığı konuşmada kuruluşunda 2. Abd ülhamid'in büyük emeği olan kadim ve geleneği olan bir okulda bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Bu okulun şu ana kadar 30 bin öğrenciyi mezun ettiğini, Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden çok sayıda bürokrat, iş dünyasının temsilcileri ve sanayinin güçlü insan kaynağının mezun olduğunu anlatan Özer, mezunlara, öğretmenlere ve gençlere uzun ömürler diledi.

"EĞİTİME YÜZ YÜZE DEVAM ETMELİYİZ"

Yüz yüze eğitim ve öğretiminin önemine dikkati çeken Özer, "6 Eylül'de eğitim ve öğretime başladık. Sıklıkla ifade ettiğim gibi eğitim bir ülkenin inşasında ve beşeri sermayesinin yetişmesinde önemli unsurdur. Dolayısıyla açılması gereken ilk ve kapatılması gereken de en son yerlerdir. Okulların açık olması sadece bir eğitim değil aynı zamanda bir Milli Güvenlik meselesidir. 1,5 yıllık arada okulların kapanmasından en fazla etkilenen dezavantajlı kesimlerdir. Dolayısıyla eğitimde fırsat eşitliğini merkeze koyacaksak mutlaka tüm önlemleri alarak eğitime yüz yüze devam etmeliyiz." diye konuştu.

"BAŞLANGIÇTAKİ KARARLIĞIMIZIN ARKASINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Eğitimde 6 haftayı geride bıraktıklarını belirten Bakan Özer, şu bilgileri paylaştı: "Türkiye'nin eğitim sistemi devasa bir eğitim sistemidir. 18 milyon öğrencisi, 1,2 milyon öğretmeni, 100 binin üzerinde çalışanı ile yaklaşık 20 milyonluk kitleyi dolaylı olarak tüm Türkiye'nin tamamını etkileyen bir sisteme sahiptir. Milli Eğitim Bakanlığı kapasitesi Türkiye'nin örneklemi değil evrenidir. Türkiye'nin Kovid-19 (pandemi) sürecinde normalleşmesi için mutlaka eğitim sisteminin normalleşmesi gerekir. Başlangıçtaki kararlığımızın arkasında olmaya devam ediyoruz." 57 bin 108'i devlet okulu olmak üzere sistemde 71 bin 320 okulları olduğunu aktaran Bakan Özer, şöyle devam etti: Bugün itibariyle 6. haftayı tamamladık, tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. 71 bin 320 okulumuzda 850 bin derslik vardır, 1 milyona yakın dersliğimiz var. Bugün itibariyle bu dersliklerden 4 bin 25 tanesi yüz yüze eğitime ara vermiştir. Yani oran yüzde 1'in çok altındadır. Cumartesi günü 4 bin 25'den 1132, pazar günü de 1015'inin karantina süresi dolmaktadır. Dolayısıyla Pazartesi günü bu sınıflardan 2 bin 147'si eğitime devam edecektir. Yani sistemin merkezi, okulların açık kalması esası üzerine yürümektedir. Bu kararlılığımızı sonuna kadar devam ettireceğiz." Özer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak işleri tek başına yürütmediklerini, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda hazırlanan rehberler ve süreç yönetimiyle ilgili her türlü koordinasyonu yaptıklarını belirtti.

ÖĞRETMENLERDEKİ AŞILAMA ORANLARI

Öğretmenlerdeki aşılama oranlarına ilişkin bilgileri de paylaşan Bakan Özer, "Okulları yüz yüze açık tutmadaki en büyük avantajımız sıklıkla ifade ettiğim gibi öğretmenlerimizin aşılama oranıdır. Bugün itibariyle 1. doz aşısı olan öğretmen oranımız yüzde 93'tür. 2. doz aşısını olan öğretmen oranımız yüzde 86, aynı zamanda aşı olmayıp bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 5'tir. Yani 2 doz aşısı olmuş ve antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 91'dir. Bu oran Türkiye'nin ortalamasından çok yüksek olduğu gibi kıta Avrupa'sında, Finlandiya, İsveç, Almanya gibi geçen bir buçuk yılda okullarını açık tutan ülkelerin öğretmenlerinin aşılanma oranından bile yüksektir." diye konuştu. 2002 yılından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eğitimde inanılmaz yatırımların yapıldığına işaret eden Bakan Özer, şunları söyledi: "2002 yılında 500 bin öğretmen varken eğitim sistemimizde 1,2 milyonluk bir banda gelmiş bulunuyoruz. Bu da öğretmen başına düşen öğrenci sıralaması OECD sıralamasına yaklaşmış bulunuyor. 2002 yılında okul öncesine erişim 300 bin'ler seviyesinde iken şu anda 1,3 milyon seviyesine gelmiştir. Yüzde 71'lik bir orana ulaşmışız. Eğitimde başarısız bir ülke değil çok mesafe aldık ama daha gidecek çok yolumuz var. İstanbul'a 100 tane daha yeni anaokulu yapıyoruz. İnşallah yıl içinde bitireceğiz."