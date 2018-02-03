Okullar 'süt'le açılacak!

Okul Sütü Programı kapsamında, 32 bin okulda, 6 milyon öğrenciye, 200 mililitre ambalajlı süt dağıtımına pazartesi günü başlanacak.

Öğrencilerin daha iyi beslenebilmesi için düzenlenen Okul Sütü Programı kapsamında, 32 bin okulda, 6 milyon öğrenciye, 200 mililitre ambalajlı sütün dağıtımı pazartesi günü başlayacak.

AA muhabirinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından edindiği bilgiye göre, bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, ana sınıfı, ilkokul ve bazı özel öğretim kurumları öğrencilerine, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri süt dağıtımı yapılacak.

Okul sütü sevkıyatları, oda sıcaklığında, ambalaj bütünlüğüne zarar vermeyecek şekilde, illerde il okul sütü komisyonu ve il milli eğitim müdürlüklerinin organizasyonuyla yüklenici veya alt yüklenici tarafından gerçekleştirilecek.

Program kapsamında, 32 bin okulda, 6 milyon öğrenciye, 200 mililitre ambalajlı sütün dağıtımı, 5 Şubat Pazartesi günü, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemiyle birlikte başlayacak.

Okul sütü ihalesi iki kez iptal edildi

Okul sütü için geçen yıl 25 Ekim ve 28 Kasım'da yapılan ihaleler, isteklilerin verdikleri tekliflerin tamamı yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu için Kamu İhale Genel Tebliği'nin ilgili maddeleri gereğince iptal edilmişti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sade yağlı 254 milyon 368 bin 800 kutu UHT sütünün alımı için düzenlenen son ihale 14 Aralık'ta "pazarlık usulü"yle yapıldı.

Türkiye'nin 4 kısma ayrıldığı okul sütü ihalesinde, en düşük teklifi, birinci kısım (Ege ve Doğu Anadolu bölgeleri) için 32 milyon 373 bin 356,62 lira ile Yörükoğlu Süt ve Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ, ikinci kısım (İç Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri) için 54 milyon 600 bin 806,94 lira ve üçüncü kısım (Marmara ve Karadeniz bölgeleri) için 56 milyon 245 bin 617,14 ile Pınar Süt Mamulleri AŞ-Dimes AŞ ortaklığı, dördüncü kısım (Akdeniz Bölgesi) için de 19 milyon 247 bin 147,98 lira ile Güney Süt Sanayi ve Gıda Maddeleri Ticaret AŞ verdi.

"Geleceğin yetişkinlerine yatırım"

Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Karaca , Okul Sütü Programı'nın 7 yıldır kesintisiz devam ettiğini belirterek, dağıtılan süt miktarı göz önüne alındığında programın en büyük sosyal projeler arasında yer aldığını söyledi.

Programın amacının öğrencilere süt içme alışkanlığını kazandırmak ve gelişimlerine katkıda bulunmak olduğunu vurgulayan Karaca, "Aynı zamanda aileler ve öğretmenler için sağlık lı koşullarda süt tüketiminin önemine yönelik farkındalık kazandırılmış olacak. Bu nedenle Okul Sütü Programı'nın geleceğin yetişkinlerine yapılan önemli bir yatırım olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Karaca, süt tüketimi alışkanlığı kazanan bireylerin gelecek yaşlarında süte olan taleplerinin artmasının ulusal süt piyasasına olumlu etkide bulunacağına dikkati çekerek, "Bu dönem okullarda dağıtılacak sütler yaklaşık 55 bin ton olacak. Dolayısıyla Okul Sütü Programı'nın başta süt üreticilerimiz olmak üzere değer zincirindeki tüm paydaşlar açısından olumlu bir uygulama olduğu kanısındayız." diye konuştu.