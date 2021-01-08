Okullar ne zaman açılacak? MEB (Bakan Ziya Selçuk) 11 Ocak yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim açıklamaları!

11 Ocak’ta okullar açılacak mı? sorusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 11 Ocak’ta başlanılacağının duyurulmasının ardından sorgulanan soruların başında yer aldı. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da okulların durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. MEB tarafından yapılan açıklamanın ardından gözler örgün eğitim veren okullara çevrildi. Okullar ne zaman açılacak 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. MEB açıklamasında hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 11 Ocak'tan itibaren başlanacağı duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığınca, hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 11 Ocak'tan itibaren başlanacağı bildirildi. Yapılan açıklamada, ''Salgının seyrine göre İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile kursların kapatılması veya yeniden açılabilmesi mümkün olacaktır.' denildi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Sabah Gazetesi’ne açıklama yaparak, okulların ne zaman açılacağına dair ipucu verdi.

"Uzaktan eğitimde imkânları ne kadar çok artırsak da bizim isteğimiz okulların yüz yüze açılması" diyen Bakan Selçuk "15 Şubat sonrasında güncel verilere dayalı olarak en doğru kararı açıklıyoruz" diye de ekledi. İşte Bakan Selçuk’un sözlerinden satırbaşları:

Uzaktan eğitim 22 Ocak’a kadar devam edecek!

Uzaktan eğitimde imkânları ne kadar çok artırsak da bizim isteğimiz okulların yüz yüze açılması. Ama bu kararı elbette tek başımıza veremeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında Bakanlar Kurulu'nda aldığımız karar gereği okullarda yüz yüze eğitime 4 Ocak 2021'e kadar ara vermiştik. Çalışma takviminde bir değişikliğe gittik. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek.

25 Ocak’ta başlayacak ikinci dönem 15 Şubat’ta başlayacak!

25 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresini ekledik. İkinci dönem 15 Şubat'ta başlayacak. 15 Şubat sonrasında, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu ile istişare halinde, güncel verilere dayalı olarak toplum sağlığı, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin sağlığı için en doğru kararı uygulayacağız. Ailelerimizin ve öğretmenlerimizin yorgunluğunun, çocuklarımızın okul özleminin farkındayız.

Bugünleri aşabilmek için de salgın kurallarına azami şekilde uymak hepimizin insani görevidir. Salgının seyrini belirleyen toplumsal davranışlarımız okullarımızın kapalı ya da açık olmasında son derece belirleyicidir. Bunu aklımızdan çıkarmayalım.

Milli eğitimde canlı sınıf özelliğini geliştiriyoruz

EBA dijital internet platformumuza yeni özellikler kazandırılması, EBA'nın erişiminin ve tüm kesimlerce kullanımının daha da artırılması ve daha etkin bir öğrenme platformu haline gelmesi öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. 2012 yılında hayata geçen EBA, sürekli büyüyen, yeni özellikler kazanan bir platform oldu. Kullanıcıları daha detaylı analiz edebilen ve bu sayede öğrenciyi hedefine daha doğru şekilde yönlendirebilen bir platformumuzun olmasını amaçlıyoruz.