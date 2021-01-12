Okullar 15 Şubat’ta mı ne zaman açılacak ve kapanacak 2021? 2. dönem yüz yüze eğitim olacak mı?

Okullar ne zaman açılacak 2021? Uzaktan eğitim 22 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek. Koronavirüs nedeniyle uzaktan devam eden okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih ile ara tatil detayları ise merak ediliyor. Okullar ile ilgili gelişmeler öğrenciler ve veliler ana gündem konusu olmayı sürdürüyor. Vaka sayılarında olumlu bir tablo gözlemlenirken, 2. Dönemin yüz yüze yapılıp yapılmayacağı sorgulanıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, kapanacak? 2. dönem başlangıcı 15 Şubat’ta yüz yüze eğitim olacak mı?

Okullar ne zaman kapanacak 2021? 2. dönem yüz yüze eğitim olacak mı, 15 Şubat’ta okullar açılacak mı? Koronavirüs vaka ve ölü sayılarındaki azalma eğilimi okulların durumunu yeniden gündeme getirdi. MEB’in geçtiğimiz günlerde hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitimin başlayacağını açıklamasıyla gözler Kabine Toplantısına, Cumhurbaşkanı açıklamalarına çevrilmişti. Okullardaki son durumun değerlendirileceği düşünülen toplantıda, okullar ile ilgili bir açıklama gelmedi. İşte okullardaki son durum…

Okullar ne zaman açılacak, 15 Şubat’ta okullar açılacak mı?

MEB’in eğitim öğretim takviminde yer alan bilgilere göre yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak.

15 Şubat'a kadar devam edecek olan tatil pandemi nedeniyle 3 hafta boyunca sürecek. 15 Şubat’ta ise okullarda ikinci dönem başlayacak.

Yeni bir karar alınmazsa 15 Şubat'ta okullarda yüz yüze eğitim başlayabilir. Koronavirüs vaka sayılarındaki güncel durum o tarihteki kararı etkileyecek.

Kabine Toplantısında okullar ile ilgili bir karar açıklanmadı.

Okullar ara tatile ne zaman girecek?

Ara tatil 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak. Yarıyıl tatili 15 Şubat'a kadar devam edecek.

Uzaktan eğitim 22 Ocak'a kadar sürecek

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek. 22 Ocak tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.