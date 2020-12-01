Gazetevatan.com » Magazin » Oktay Kaynarca o geceyi anlattı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde büyük şok...
Oktay Kaynarca o geceyi anlattı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde büyük şok...
Son dakika haberine göre; 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setini basan alkollü grup kadın çalışanlara saldırdı. Maltepe'de bir otelde çekimler için hazırlık yapan set çalışanları, alkollü ve uyuşturucu maddenin etkisinde oldukları iddia edilen kişilerce sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin 50 suç kaydı çıktı. Saldırganlar, tutuklandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca yaşananları anlattı.