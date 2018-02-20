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OHAL komisyonuna başvuru süreci sona eriyor

AA |  20 Şubat 2018 Salı - 10:18 | Son Güncelleme : 20 02 2018 - 10:18

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonuna 695 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) yönelik başvurular, yarın sona erecek.


OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, 695  sayılı KHK kapsamında meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler,  rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara  ilişkin başvuru süreci yarın tamamlanacak.

Detaylı bilgi ve başvuru formuna  "www.ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Öte yandan, 697 sayılı KHK ile haklarında doğrudan işlem tesis edilen  gerçek ve tüzel kişiler ise OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 12 Mart'a kadar  başvuru yapabilecek.

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