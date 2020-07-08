Oğuzkan Sadeer kimdir? Çorum Konya arası yamaç paraşütüyle uçtu!

Çorum'dan Konya'ya yamaç paraşütüyle uçtu. Dün gerçekleştirilen rekor denemesi kapsamında Çorum'un Bayat ilçesindeki Asma Tepe mevkisinden yamaç paraşütüyle havalanan milli sporcu Oğuzkan Sadeer, termal hava akımları yardımıyla 296 kilometre kat etti. Saat 10.00'da Bayat'tan havalanan Oğuzkan, 8 saat 15 dakika havada kaldıktan sonra Çorum-Çankırı-Kırıkkale-Tuz Gölü hattı üzerinden saat 18.15 civarında Konya yakınlarına inerek uçuşunu tamamlandı. Peki, Oğuzkan Sadeer kimdir? Yamaç paraşütüne ne zaman başladı?

Oğuzkan Sadeer, bir rakora imza attı. Çorum Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Ali Karınlıoğu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rekor denemesini başarıyla sonuçlandırdıkları için sevinçli olduklarını söyledi. Karınlıoğlu, ‘’rekor denemesinin birçok anlamda ilklere sahne olduğunu dile getiren Karınlıoğlu, "8 saat 15 dakika havada kalma süresi olarak Türkiye rekoruydu. 296 kilometre mesafe ile önceki rekora rakip olduk. Ayrıca bölge rekorunu kırmış olduk. O gün yapılan uçuşlar arasında dünya birincisi olduk. Çok sevinçliyiz." dedi. Bayat'ın yamaç paraşütü sporcuları için ideal bir coğrafya olduğunu ifade eden Karınlıoğlu, "Uzun mesafe uçuşu için bazı coğrafi bölgeler, termikler, havanın durumu ve güzergahı çok önemli. Bayat, sıfır noktası. Karadeniz ikliminin bitip karasal iklimin başladığı ilk nokta Çorum'un Bayat ilçesidir. Uzun mesafe rekorunun en iyi kırılacağı nokta burası. Tüm pilot arkadaşlarımızı buraya bekliyoruz." diye konuştu.

OĞUZKAN SADEER KİMDİR?

İlk havacılığa antrenör eğitimi alarak 2006 yılında başladı. Eğitim sırasında yamaç paraşütü ile tanıştı ve 2008 yılında Türk Hava Kurumu İzmir Şubesi’nin açtığı kursta yamaç paraşütü başlangıç eğitimi aldı.

2008 yılında THK eğitim tesislerinde orta seviye eğitim aldıktan sonra, 2009 yılında amatör olarak THK eğitmenlerine yardımcı oldu. 2011 yılında kendi malzemesini alıp uçmaya başladı. 2012 yılında ise TH’de personel olarak çalışmaya başladı. 2016 yılına kadar yamaç paraşütü eğitimleri verdi.

2014 yılından beri de milli takım sporcusu.