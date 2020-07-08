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Oğuzkan Sadeer kimdir? Çorum Konya arası yamaç paraşütüyle uçtu!

08 Temmuz 2020 Çarşamba - 11:08 | Son Güncelleme : 08 07 2020 - 11:08

Milli yamaç paraşütçüsü Oğuzkan Sadeer, Çorum'dan Konya'ya yamaç paraşütüyle uçtu. Milli sporcu yaptığı deneme uçuşunda 8 saat 15 dakika havada kalma başarısı gösterdi. Dün gerçekleştirilen rekor denemesi kapsamında Çorum'un Bayat ilçesindeki Asma Tepe mevkisinden yamaç paraşütüyle havalanan milli sporcuOğuzkan Sadeer, termal hava akımları yardımıyla 296 kilometre kat etti. Peki, Oğuzkan Sadeer kimdir? Yamaç paraşütüne ne zaman başladı?


Çorum'dan Konya'ya yamaç paraşütüyle uçtu. Dün gerçekleştirilen rekor denemesi kapsamında Çorum'un Bayat  ilçesindeki Asma Tepe mevkisinden yamaç paraşütüyle havalanan milli sporcu  Oğuzkan Sadeer, termal hava akımları yardımıyla 296 kilometre kat etti. Saat 10.00'da Bayat'tan havalanan Oğuzkan, 8 saat 15 dakika havada  kaldıktan sonra Çorum-Çankırı-Kırıkkale-Tuz Gölü hattı üzerinden saat 18.15  civarında Konya yakınlarına inerek uçuşunu tamamlandı. Peki, Oğuzkan Sadeer kimdir? Yamaç paraşütüne ne zaman başladı?

Oğuzkan Sadeer, bir rakora imza attı. Çorum Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Ali Karınlıoğu, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, rekor denemesini başarıyla sonuçlandırdıkları için sevinçli  olduklarını söyledi. Karınlıoğlu, ‘’rekor denemesinin birçok anlamda ilklere sahne olduğunu dile getiren  Karınlıoğlu, "8 saat 15 dakika havada kalma süresi olarak Türkiye rekoruydu. 296  kilometre mesafe ile önceki rekora rakip olduk. Ayrıca bölge rekorunu kırmış  olduk. O gün yapılan uçuşlar arasında dünya birincisi olduk. Çok sevinçliyiz."  dedi. Bayat'ın yamaç paraşütü sporcuları için ideal bir coğrafya olduğunu  ifade eden Karınlıoğlu, "Uzun mesafe uçuşu için bazı coğrafi bölgeler, termikler,  havanın durumu ve güzergahı çok önemli. Bayat, sıfır noktası. Karadeniz ikliminin  bitip karasal iklimin başladığı ilk nokta Çorum'un Bayat ilçesidir. Uzun mesafe  rekorunun en iyi kırılacağı nokta burası. Tüm pilot arkadaşlarımızı buraya  bekliyoruz." diye konuştu.

OĞUZKAN SADEER KİMDİR?

İlk havacılığa antrenör eğitimi alarak 2006 yılında başladı. Eğitim sırasında yamaç paraşütü ile tanıştı ve 2008 yılında Türk Hava Kurumu İzmir  Şubesi’nin açtığı kursta yamaç paraşütü başlangıç eğitimi aldı.

2008 yılında THK eğitim tesislerinde orta seviye eğitim aldıktan sonra, 2009 yılında amatör olarak THK eğitmenlerine yardımcı oldu. 2011 yılında kendi malzemesini alıp uçmaya başladı. 2012 yılında ise TH’de personel olarak çalışmaya başladı. 2016 yılına kadar yamaç paraşütü eğitimleri verdi.

2014 yılından beri de milli takım sporcusu.

 

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Oğuzkan Sadeer Çorum Konya arası yamaç paraşütü
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