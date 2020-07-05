İl içi tayinleri; aynı ilde yer değiştirmek isteyen öğretmenler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile gerekli şartları sağlaması halinde öğretmenler il içinde görev yeri değiştirme talebinde bulunabiliyor. Pek çok öğretmeni ilgilendiren il içi tayin ile ilgili MEB yer değiştime takvimi açıklandı. Peki, Öğretmenlerin il içi tayinleri ne zaman? İşte MEB yer değiştirme takvimi...
MEB İL İÇİ TAYİNLERİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenler, gerekli şartları sağlaması halinde aynı ilde başka ilçede görevlendirilebiliyor. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Dairesi, başvuruların yapılacağı tarihi açıkladı. İl içi görev yerini değiştirmek isteyen öğretmenler, başvurularını 20-27 Temmuz tarihleri arasında yapabilecek. Başvurular ise 28 Temmuz'da sonuçlanacak.