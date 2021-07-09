Öğretmen il içi ihtiyaç listesi 2021! 8 Temmuz tayin amaçlı kadro ve kontenjanlara göre il içi öğretmen ihtiyaç listesi

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme ihtiyaç listesi yayınlandı. İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenler başvuruları dün başladı, 14 Temmuz’a kadar devam edecek. Valilikler tarafından gerçekleştirilecek atama sonuçları 16 Temmuz 2021'de açıklanacak. Görevden ayrılma işlemleri 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla
İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ 2021
İl içi atama için kontenjanları için ihtiyaç listesi il milli eğitim müdürlükleri tarafından yayınlanıyor.
01 Adana İl MEM İçin Tıklayınız02 Adıyaman İl MEM İçin Tıklayınız
03 Afyon İl MEM İçin Tıklayınız
04 Ağrı İl MEM İçin Tıklayınız
05 Amasya İl MEM İçin Tıklayınız
06 Ankara İl MEM İçin Tıklayınız
07 Antalya İl MEM İçin Tıklayınız
08 Artvin İl MEM İçin Tıklayınız
09 Aydın İl MEM İçin Tıklayınız
10 Balıkesir İl MEM İçin Tıklayınız
11 Bilecik İl MEM İçin Tıklayınız
12 Bingöl İl MEM İçin Tıklayınız
13 Bitlis İl MEM İçin Tıklayınız
14 Bolu İl MEM İçin Tıklayınız
15 Burdur İl MEM İçin Tıklayınız
16 Bursa İl MEM İçin Tıklayınız
17 Çanakkale İl MEM İçin Tıklayınız
18 Çankırı İl MEM İçin Tıklayınız
19 Çorum İl MEM İçin Tıklayınız
20 Denizli İl MEM İçin Tıklayınız
21 Diyarbakır İl MEM İçin Tıklayınız
22 Edirne İl MEM İçin Tıklayınız
23 Elazığ İl MEM İçin Tıklayınız
24 Erzincan İl MEM İçin Tıklayınız
25 Erzurum İl MEM İçin Tıklayınız
26 Eskişehir İl MEM İçin Tıklayınız
27 Gaziantep İl MEM İçin Tıklayınız
28 Giresun İl MEM İçin Tıklayınız
29 Gümüşhane İl MEM İçin Tıklayınız
30 Hakkari İl MEM İçin Tıklayınız
31 Hatay İl MEM İçin Tıklayınız
32 Isparta İl MEM İçin Tıklayınız
33 Mersin İl MEM İçin Tıklayınız
34 İstanbul İl MEM İçin Tıklayınız
35 İzmir İl MEM İçin Tıklayınız
36 Kars İl MEM İçin Tıklayınız
37 Kastamonu İl MEM İçin Tıklayınız
38 Kayseri İl MEM İçin Tıklayınız
39 Kırklareli İl MEM İçin Tıklayınız
40 Kırşehir İl MEM İçin Tıklayınız
41 Kocaeli İl MEM İçin Tıklayınız
42 Konya İl MEM İçin Tıklayınız
43 Kütahya İl MEM İçin Tıklayınız
44 Malatya İl MEM İçin Tıklayınız
45 Manisa İl MEM İçin Tıklayınız
46 K.Maraş İl MEM İçin Tıklayınız
47 Mardin İl MEM İçin Tıklayınız
48 Muğla İl MEM İçin Tıklayınız
49 Muş İl MEM İçin Tıklayınız
50 Nevşehir İl MEM İçin Tıklayınız
51 Niğde İl MEM İçin Tıklayınız
52 Ordu İl MEM İçin Tıklayınız
53 Rize İl MEM İçin Tıklayınız
54 Sakarya İl MEM İçin Tıklayınız
55 Samsun İl MEM İçin Tıklayınız
56 Siirt İl MEM İçin Tıklayınız
57 Sinop İl MEM İçin Tıklayınız
58 Sivas İl MEM İçin Tıklayınız
59 Tekirdağ İl MEM İçin Tıklayınız
60 Tokat İl MEM İçin Tıklayınız
61 Trabzon İl MEM İçin Tıklayınız
62 Tunceli İl MEM İçin Tıklayınız
63 Şanlıurfa İl MEM İçin Tıklayınız
64 Uşak İl MEM İçin Tıklayınız
65 Van İl MEM İçin Tıklayınız
66 Yozgat İl MEM İçin Tıklayınız
67 Zonguldak İl MEM İçin Tıklayınız
68 Aksaray İl MEM İçin Tıklayınız
69 Bayburt İl MEM İçin Tıklayınız
70 Karaman İl MEM İçin Tıklayınız
71 Kırıkkale İl MEM İçin Tıklayınız
72 Batman İl MEM İçin Tıklayınız
73 Şırnak İl MEM İçin Tıklayınız
74 Bartın İl MEM İçin Tıklayınız
75 Ardahan İl MEM İçin Tıklayınız
76 Iğdır İl MEM İçin Tıklayınız
77 Yalova İl MEM İçin Tıklayınız
78 Karabük İl MEM İçin Tıklayınız
79 Kilis İl MEM İçin Tıklayınız
80 Osmaniye İl MEM İçin Tıklayınız
81 Düzce İl MEM İçin Tıklayınız
BAŞVURU ŞARTLARI
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
1. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.
2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.
3. Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.
4. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir.
5. Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumlarında 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
6. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2021 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.
7. Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” , “Bilgi Teknolojileri” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” mezunları, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.
8. İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır.
9. Başvurular sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
10. Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir.
11. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır ancak; kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir.
12. Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine öğretmen olarak atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.