ODTÜ TEKNOKENT'ten şirketlere büyüme desteği

SpeedUp Girişim Hızlandırma Programı, teknoloji odaklı ürün ve hizmetlere sahip ve kurulumunun üzerinden en az 1 yıl geçmiş şirketlerin hızla ticarileşmesini, yatırım almasını ve global pazarda büyümesini hedefliyor.

Türkiye'nin önde gelen teknoloji geliştirme bölgelerinden ODTÜ TEKNOKENT, teknoloji odaklı şirketlerin büyümesini sağlamak amacıyla yeni bir programı hayata geçirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ODTÜ TEKNOKENT girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalarına bir yenisini ekledi.

Bu yıl hayata geçirilen SpeedUp Girişim Hızlandırma Programı, teknoloji odaklı ürün ve hizmetlere sahip ve kurulumunun üzerinden en az 1 yılı geçmiş şirketlerin hızla ticarileşmesini, yatırım almasını ve globalde büyümesini hedefliyor.

2000 yılından bu yana yüzde 70'ten fazlası ODTÜ TEKNOKENTte kurulmuş 440'ın üzerindeki şirketle, 10 binden fazla personel istihdamıyla, ulusal ve uluslararası Ar-Ge ve ticarileşme faaliyetlerini destekleyen Teknokent, SpeedUp Girişim Hızlandırma Programı'yla geniş iletişim ağını şirketlere açacak.

Bu yıl Startup Wise Guys (SWG) ile gerçekleştirilecek program, şirketlere ticarileşme süreçlerini hızlandırma, ODTÜ TEKNOKENT'in yerel ve global ağlarına ulaşma, Growth Circuit başta olmak üzere ulusal ve uluslararası yatırım ağlarına erişim fırsatı sağlıyor.

Programdan yararlanmak isteyen teknoloji firmaları 10 Mayıs'a kadar başvuruda bulunabilecek.

Türk girişimleri global pazarlara hazırlanacak

ODTÜ TEKNOKENT Genel Müdür Serdar Alemdar, AA muhabirine, fikir/ürün doğrulama aşamalarını geçmiş girişimlerin gelişmelerini, ticarileşmelerini ve uluslararasılaşmalarını destekleyen bir programın olmayışı nedeniyle SpeedUp Girişim Hızlandırma Programı'nı hayata geçirdiklerini söyledi.

SWG Global Üst Yöneticisi Cristobal Alonso da Startup Wise Guys'ın, 2012 yılından itibaren 230 teknoloji girişimine yatırım gerçekleştiren Doğu Avrupa 'nın lider erken aşama hızlandırma ve yatırım fonu olduğunu ifade etti.

2019 yılında Türkiye'deki girişimlere de yatırımlar gerçekleştirmeye başladıklarını ve şu ana kadar 12 farklı Türk girişimine yatırım yaptıklarını belirten Alonso, şunları kaydetti:

"Yatırım yaptığımız girişimlerin kurucuları 45 farklı milletten gelmekte ve kuruluş misyonumuz gelişmekte olan girişimcilik ekosistemlerini yakından takip etmek ve desteklemek üzerine. Bu bağlamda Türkiye'nin önde gelen teknokenti ODTÜ TEKNOKENT ile birlikte Türkiye'den globale açılmak isteyen girişimleri hedefleyen SpeedUP Hızlandırma Programı'nı düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Program boyunca Startup Wise Guys olarak yıllar içerisinde geliştirdiğimiz metotları ve deneyimleri Türk girişimleri ile aktif olarak paylaşıyor olacağız. Programı düzenleme amaçlarımız arasında Türkiye'deki teknoloji girişimlerini global pazarlara hazırlamak ve birer global teknoloji şirketine dönüşmelerini sağlamak yatıyor."