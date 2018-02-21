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O ilimize dev yatırım!

AA |  21 Şubat 2018 Çarşamba - 22:34 | Son Güncelleme : 21 02 2018 - 22:34

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 7000 yıllık tarihi geçmişe sahip, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bitlis'e, 40 milyon liranın üzerinde yatırım yapılacağını bildirdi.


Demiröz, yaptığı yazılı açıklamada, Bitlis'in tarihi kimliği ve  kültürel mirasının yanı sıra eşsiz güzellikteki Van Gölü, Nemrut Krater Gölü,  dünyada örneği olmayan Selçuklu Mezarlığı ile görülmesi gereken tarihi ve doğal  güzelliklere sahip nadide bir kent olduğunu belirtti.
 
Bitlis'i kalkındırarak hak ettiği yere taşımak için eğitim, sağlık,  ulaştırma ve tarım alanlarında yatırımların yapıldığını kaydeden Demiröz,  açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
 
"Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu ilimize 40  milyon liralık yatırım sözü aldık. Bakanlığın yapacağı bu yatırım hem Bitlis'e  hem de bölge turizmine büyük katkı sağlayacak. Bu yıl Şerefiye Camisi'nden  başlayarak Feyzullah Ensari türbesini de kapsayan Muştakbaba ve Zeydan  mahallelerinde kentsel tasarım ve tarihi dokusunun sağlıklaştırılması için  çalışma başlatılacak. Tescilli evlerin restorasyonu, tescilsiz evlerin cephe  iyileştirmesi yapılacak. Kureyşi Camisi sokak sağlıklaştırma projesinin  hazırlanması, Bitlis Kalesi'nin restorasyonunun devam etmesi, kale surlarının  aydınlatılması, kale girişine karşılama merkezi açılması, Selçuklu mimarisiyle  yeni il halk kütüphanesi yapılması, tarihi konağın restore edilerek çocuk  kütüphanesi olarak hizmete alınması ve geleneksel Bitlis evinin hizmete alınması  dahil pek çok çalışma olacak. Bu nedenle bakanımıza ve emeği geçenlere teşekkür  ediyorum."
 
İlçelerde de çalışma yapılacağını aktaran Demiröz, ata yadigarı  Ahlat'ta eski kent merkezi kentsel tasarım ve tarihi kent dokusunun  sağlıklaştırılması, ilçedeki anıtların restorasyonu, Ahlat ve Adilcevaz kaleleri  ile harabeşehirin onarımı, aydınlatması ve çevre düzenlemesi işlerinin yatırım  programına alındığını kaydetti.
 

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