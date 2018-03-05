Nusaybin'in Duruca Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağı

MARDİN'in Nusaybin ilçesine bağlı Duruca Mahallesi kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi sivillerin zarar görmemesi için, 5 Mart günü saat 04.30'dan itibaren geçerli olmak şartıyla ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

