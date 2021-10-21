Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği televizyon programında Türkiye’nin gündemine gelen konulardan biri de Beyhan ailesi oldu. İstanbul Bağcılar'daki evinde çıplak bir şekilde komşuları tarafından bulunan Nurgül Beyhan'ın cinayeti programda aydınlatılmaya çalışılıyor. Aile bireylerinin iddiaları ve ortaya çıkan birçok detay şaşkınlık yaratırken, vatandaşlar “Nurgül Beyhan kimdir? Müge Anlı Nurgül Beyhan olayı nedir, neden öldü?” sorularına yanıt arıyor.

9 Aralık 2020 tarihinde İstanbul Bağcılar'daki evinde boğularak öldürülen dört çocuk annesi Nurgül Beyhan'ın ailesi evinde çıplak halde ölü bulunan Beyhan'ın katilini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Peki, Nurgül Beyhan kimdir? Müge Anlı Nurgül Beyhan olayı nedir, neden öldü?

NURGÜL BEYHAN OLAYI NEDİR?

Hürriyet’in haberine göre; Olay, 1 Ağustos 2020 tarihinde Bağcılar'da gerçekleşti. İddiaya göre, Yusuf Beyhan kendisini Fransa'da çalıştırıp ücretini ödemediği gerekçesiyle daha öncede tartıştığı amcası Dilaver Beyhan ile görüşmeye gitti. Yusuf Beyhan amcasını görür görmez silahıyla arkasından ateş etti. Daha sonra olay yerine gelen küçük amcası Cihan Beyhan ile de tartışmaya başlayan Yusuf Beyhan, amcasını ilk olarak ayağından vurdu daha sonra yanına giderek peş peşe tetiğe bastı. Cihan Beyhan olay yerinde hayatını kaybederken, kavgada Yusuf Beyhan'ın annesi Nurgül Beyhan da yaralandı.

Olaydan yaralı kurtulan Nurgül Beyhan, 5 ay sonra cinayete kurban gitti. Nurgül Beyhan evinde komşuları tarafından ölü olarak bulundu. Otopside Nurgül Beyhan'ın elle boğulduğu belirlendi.

AİLENİN İDDİALARI

Talihsiz olayın ardından Beyhan Ailesi, yaşananlardan gelinleri Nurgül Beyhan'ı sorumlu tuttu. 4 çocuk annesi kadının evlatlarını kışkırttığını iddia eden ailenin sürekli tehditler savurduğu öne sürüldü. Evladını cezaevine gönderen, kayınbiraderini ise toprağa veren talihsiz kadın, yaşananların ardından 5 ay sonra evinde ölü bulundu. Adli tıp raporuna göre boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan kadını kim ya da kimlerin öldürdüğüyse henüz bilinmiyor.

Aile ilk olarak kalp krizinden şüphelense de olayın boyutu adli tıptan alınan raporla değişti. Yaşananlardan sonra baba tarafının annelerine karşı bir tavır aldığını dile getiren Senem Beyhan, baba tarafından şüphelendiğini belirtti.