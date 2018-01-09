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Nurettin Canikli'den S-400 açıklaması

AA |  09 Ocak 2018 Salı - 15:29 | Son Güncelleme : 09 01 2018 - 15:29

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, hava, füze savunma sistemiyle ilgili birliklerde yapılar bulunduğunu belirterek, "Ama S-400 ya da buna benzer balistik füze savunma sistemleri biraz daha sofistike ve büyük olduğu için ilave değişiklik gereği ortaya çıkabilir." dedi.


Canikli, S-400'lerle ilgili imzalanan kredi anlaşmasına yönelik  gazetecilerin sorularını yanıtladı. S-400'lerin alımında gayet makul bir fiyatla  finansman kullanıldığını vurgulayan Canikli, faiz oranının uluslararası  piyasalarda kullanılan benzer kredi faiz oranlarının bir hayli altında olduğunu  bildirdi.

S-400'lerin kullanımıyla ilgili Genelkurmay Başkanlığında yeni bir  yapılanma olup olmayacağına yönelik soruya Canikli, "TSK bünyesinde füze  komutanlıkları var zaten. Ama füze, hava savunma sistemleri, uzun menzilli  balistiklere karşı ilk kez TSK envanterine giriyor. S-400 dahil,  Eurosam  Konsorsiyumu ile ASELSAN, ROKETSAN'ın Fransa'da imzaladığı o anlaşma çerçevesinde  üretilecek olan dahil, ayrıca kendi üretimimiz de var. Hepsi bunların füze  savunma sistemi, balistik füze saldırılarına ve hava soluyan hava araçlarına  karşı geliştirilen sistemler. Bunlar ilk kez bizim envanterimize giriyor. Var ama  balistiklere karşı olan yok. Elbette bunlar geldiğinde bunların yönetimini  kolaylaştıracak, sağlayacak bir dizayn yapılır. " karşılığını verdi.

Canikli, bununla ilgili bir alay komutanlığı kurulacağına yönelik  haberlerin hatırlatılması üzerine de şu anda detayların belli olmadığını  kaydetti. Canikli, bu çerçevede mutlaka bir yapılanmanın olabileceğini dile  getirerek, "Ama hava, füze savunma sistemiyle alakalı birliklerimizde yapılar  var. Ama S-400 ya da buna benzer balistik füze savunma sistemleri biraz daha  sofistike ve büyük olduğu için ilave değişiklik gereği ortaya çıkabilir." dedi.

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