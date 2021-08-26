Nostaljik lastik markası yeni teknolojiyle geri dönüyor!

Geçmiş dönemde ülkemizde uzun yıllar lastik yenileme pazarında yer alan Uniroyal 1989’dan beri düzenli olarak ithal edilmiyordu. Yenileme lastik pazarına yeni bir bayi ağı,strateji ve geniş bir ürün yelpazesi ile gireceklerini belirten Continental Türkiye Gene Müdürü Okan Tamer sloganlarının “Ardında Yıllar Önünde Yollar” olacağını vurguladı. Yaz, kış,4 mevsim,run-flat, ticari gibi tüm sınıfları pazara sunacaklarını kaydeden Tamer Uriroyal’in Shark Skin (Köpek Balığı) teknolojisi ile kompakt, orta sınıf ve SUV araçlar için maksimum güvenliği sağladığına dikkat çekti. Tamer, “Premium kaliteyi uygun fiyatla getireceğiz. Marka Batı Avrupa yenileme pazarında liderler arasında yer alıyor” dedi.

Lastik talebi arttı



2019’da pardemi ile birlikte otomotiv ve yan sanayisinde şaşkınlık başladığını hatırlatan Tamer şöyle deveam etti:



“ 2020 yılında 2019’a göre araç ve lastik alımı tüketicilerin gündeminden çıktı. Pazar küçüldü. Ancak Türkiye krizlere alışkın bir ülke olduğundan bizde değişik bir reaksiyon gösterdi. Alımlar devam etti. Bu yıl ise birçok sektörde olduğu gibi lastikte de talep artışı var. Kapasiteler yetmiyor. Fabrikalar tam kapasite çalışıyor, ama yetmiyor. Özellikle pandemi sırasında da çalışan lojistik sektöründen dolayı kamyon grubu lastiklerinde talep artışı var. Binekte talep daha az arttı. Continetal olarak hedefimiz pazarın üzerinde yani yüzde 10’un üzerinde büyümek.”



Nostaljik ama teknolojik



Uniroyal’i “noltaljik” bir marka olarak tekrar pazara getireceklerini kaydeden Okan Tamer ,”Uniroyel, Continent’alin 2.mMarkası. Relansman yapacağız. Yaygın .ir bayi ağı oluşturuyoruz. Binek ve h ticaride premium kaliteyi uygun fiyatla getireceğiz” diye konuştu. Lastik sektöründe lojistik ve hammadde fiyatları yükseliyor. Bu da lastik fiyatlarını yukarı çekiyor.. Bazı tüketicilerin lastik seçiminde segment kaymasına yöneldiklerini vurgulayan Tamer, “ Lastik fiyatları yüzde 25 30 arttı. Tüketiciler premiumdan 2. markalara yönelebiliyor. Bize göre bu yıl kış lastiği pazarı büyüyecek. Uniroyal’da yine hedefimiz tüketicilere güvenli ve keyifli sürüş sunmak. Eski dost yeni teknoloji ile yola devam edeceğiz”açıklamasını yaptı.