Nobel Ekonomi Ödülü 'açık artırma teorisinin geliştirilmesine' verildi

Ödülü "açık artırma teorisindeki ilerlemeler ve yeni açık artırma formatlarının keşfinden" ötürü Amerikalı ekonomistler Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson kazandı.

Nobel Ekonomi Ödülü'nü bu yıl açık artırma teorisinin geliştirilmesine katkı sunan Amerikalı ekonomistler Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson kazandı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi Genel Sekreteri Goran Hansson, Stockholm 'de yaptığı açıklamada, Milgrom ve Wilson'un "açık artırma teorisindeki ilerlemeler ve yeni açık artırma formatlarının keşfinden" ötürü 2020 Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görüldüğünü duyurdu.

Nobel Komitesinden yapılan açıklamada, Milgrom ve Wilson'un keşiflerinin "dünya çapında satıcılara, alıcılara ve vergi mükelleflerine fayda sağladığı" belirtildi.

Ekonomistlerin geliştirdiği açık artırma formatlarının, radyo frekanslarının, balıkçılık kotalarının ve havalimanı iniş yerlerinin satışında kullanıldığı ifade edildi.

Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazananlara altın madalyanın yanı sıra 1,1 milyon dolar veriliyor.

Ödül 2019'da küresel yoksullukla mücadele alanında yaptıkları çalışmalar dolayısıyla Hint asıllı Amerikalı iktisatçı Abhijit Banerjee, Fransız asıllı Amerikalı iktisatçı Esther Duflo ve Amerikalı iktisatçı Michael Kremer'a verilmişti.

Geçen sonbaharda çok az sayıda ekonomistin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkelerin sınırlarını kapatacağını, sokağa çıkma yasakları uygulayacağını ve büyük ekonomik durgunluğa yol açacak diğer önlemler alacağını tahmin edebildiği ifade ediliyor.