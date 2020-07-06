Nişan töreni sonrası 2 bina ve bir köy karantinaya alındı

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde bir nişan töreni sonrası pozitif vakaların görülmesi üzerine iki binaya giriş çıkışlar kapatıldı. Öte yandan beldedeki bir köy de karantina altına alındı.

Olay Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde yaşandı. Yeni Mahalle Yeni Afet konutlarında nişan töreni düzenlendi. Tören sonrası pozitif vakaların ortaya çıkması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri filyasyon çalışması başlattı. Çalışmalar doğrultusunda iki bina karantina altına alındı.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Ulus ilçesi Kumluca Yeni Mahalle Yeni Afet Konutları'ndaki iki blokta nişan töreni sonrası pozitif vakalar görülmüş ve hastanemizde tedavi altına alınmıştır. Farklı dairelerde bulaş olması sebebiyle vaka sayısında artma riski olması değerlendirilmiş ve bulaşın önlenebilmesi için sosyal izolasyonun asğlanması amacıyla 6 Temmuz 2020 tarihi itibariyle iki blokta oturan kişilerin ikametlerinde kalmasının sağlanmasına, apartmana başkalarının girişine izin verilmemesine, karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmiştir."

Öte yandan, nişan törenine Kirsinler köyünden katıldığı öğrenilen akrabalarda da testlerin pozitif çıkması üzerine köy de karantina altına alındı. Açıklamada, "Yapılan incelemeler ve filyasyon çalışmaları sonucunda Kirsinler köyünde nişan töreni sonrası COVİD-19 pandemisi vakalarının görülmesi ve yayılarak vatanadaşlarımızın sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Umumi Hıfzısıhha Kanunun 27. ve 72. maddeleri kapsamında Kirsinler köyünde ikinci bir karara kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Düğün törenlerine ekiplerce denetlenecek