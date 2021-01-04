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Nicki Minaj ilk kez bebeğinin yüzünü gösterdi!

Nicki Minaj ilk kez bebeğinin yüzünü gösterdi! Sahnede 'Nicki Minaj' adını kullanan rapçi Onika Tanya Maraj, 2019 yılında Kenneth Petty ile dünyaevine girmişti.
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