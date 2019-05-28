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Nesibe Özer'e FETÖ'den 11 yıl 3 ay hapis cezası!

AA |  28 Mayıs 2019 Salı - 14:30 | Son Güncelleme : 28 05 2019 - 15:02

Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.


İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay  ek binadaki salonda görülen duruşmaya, Özer, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve  Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Özer'in avukatı  da hazır bulundu.
 
Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Özer, örgüt üyesi ve yöneticisi  olmadığını ileri sürdü.
 
Hakkındaki iddiaların dayanağının bulunmadığını söyleyen Özer,  gözaltına alınması ve tutuklanmasının usule aykırı olduğunu iddia etti.
 
Özer, "Darbe girişimi bahane edilerek suç işlemiş gibi gözaltına  alındım, tutuklandım." diyerek, suçsuz olduğunu savundu.
 
FETÖ ile irtibatının bulunmadığını öne süren Özer, "Bugüne kadar hiç  kimseye yaranmak için çaba sarf etmedim. Bunu yapmadığım için bu durumlara  düştüm. Hiçbir zaman talimatla hareket etmedim. Adalete güveniyorum. Gerçekler er  geç ortaya çıkacaktır." diye konuştu.
 
Kardeşi Necmi Özer'in ve diğer tanıkların ifadesini de kabul etmeyen  Özer, beraatini istedi.
 
Özer ve avukatının savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya ara  verildi.
 
Karar
 
Daha sonra, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin aldığı karar, heyete başkanlık  yapan Daire üyesi Fevzi Yıldırım tarafından açıklandı.
 
Nesibe Özer'e, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun  (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 9 yıl hapis cezası veren  mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören  Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 13 yıl 6 aya  çıkardı.
 
Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62.  maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 11 yıl 3 aya indiren mahkeme heyeti,  Özer'in tutukluluk halinin devamına da hükmetti.
 
Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay  Ceza Genel Kurulu görüşecek.
 
  
 
 
 
 

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