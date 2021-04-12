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Necip Memili: Kız çocuğu insana destur getiriyor

Necip Memili: Kız çocuğu insana destur getiriyor 8 ay önce baba olan Necip Memili, kızının doğumundan sonra hayatının değiştiğini söyleyerek, babalığın nasıl olduğunu anlattı.
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