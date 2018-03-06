Türk silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO tarafından 18 Şubat'ta PKK/PYD'den alınan, Afrin’in kuzey doğusunda Şiran bölgesinde bulunan ve Türkiye sınırına 2 kilometre, Halep’e 70 kilometre mesafede bulunan tarihi Nebi Huri Türbesi ziyarete açıldı.

Nebi Huri köyünde Roma döneminden kalma tarihi bir köprü ve diğer tarihi eserlerin bulunduğu, Azez’den Kefer Cenne’ye gitmek için Nebi Huri’de bulunan iki Roman köprüsünden geçildiği belirtildi. Nebi Huri köyünün piknik yeri olarak da kullanıldığı, bahar başlangıcında ailelerin bölgeye tabii güzellikleri seyretmeye geldiği ifade edildi.

Nebi Huri’ye ziyaret için gelen Ebul Velid, PKK dönemindeyken buranın 5 yıl yasak bölge olarak ilan edildiğini ancak Afrin’den bir Kefil bulması ve giriş ücreti ödemesi şartıyla ziyarete izin verildiğini söyledi. Ebu Velid, baharda ailesiyle birlikte buraya piknik yapmaya geleceğini belirtti.

Köyde ayrıca köye ismini veren Nebi Huri’ye ait olduğu kabul edilen bir türbenin de bulunduğu kaydedildi.