Ne zaman emekli olurum? 1984 doğumlu, 1999 yılı sigorta başlangıcı ve 6200 gün primi olan kişi ne zaman emekli olur?

Milyonlarca çalışan emekli olmanın hayalini kuruyor. Hemen hemen her dönem pek çok çalışan SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığı fark etmeksizin 'Ne zaman emekli olurum?' sorusunu araştırıyor. Sigorta girişi, prim sayısı ve yaşa göre kişinin emekli olacağı tarih değişiyor. Peki, 1984 doğumlu, 1999 yılında sigorta başlangıcı ve 6200 gün primi olan kişi ne zaman emekli olur? İşte emeklilik hesaplama...

Sosyal güvenlik reformundan sonra emeklilik yaşı ile ilgili farklı hesaplamalar devreye girdi. Emeklilik yaşı, işe giriş tarihlerine göre farklılık gösterdiğinden, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta lı olanlar, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar ve 30 Nisan 2008 sonrasında sigortalı olanlar şeklinde farklı tarihler göze çarpıyor. İlk sigorta başlangıcı tarihine göre değişiklik gösteren emeklilik hesaplamaları ile 'Ne zaman emekli olurum' sorusu ön plana çıkıyor. Peki, 1984 doğumlu, 1999 yılında sigorta başlangıcı ve 6200 gün primi olan kişi ne zaman emekli olur? İşte emeklilik hesaplama...

Türkiye'de emeklilikte, farklı yıllarda yapılan düzenlemeler çerçevesinde, işe giriş tarihlerine göre belirlenen farklı emeklilik yaşları ve yine farklı prim gün sayıları var.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Düzenlemelerden biri 1999 yılında yapıldı. 1999 öncesi sigortalı olanlar için işe başlama tarihine göre kademeli emeklilik şartı getirildi.

1999 ila 2008 yılları arasında sigortalı olanlar için yaş; kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak belirlendi. Ayrıca gerekli prim gün sayısını dolduranların emekli olabilecekleri şartı getirildi.

1984 doğumlu, ocak ayı 1999 yılında sigorta başlangıcı ve 6200 gün primi olan kişi ne zaman emekli olur?

Sigorta başlangıcınızda adınıza prim ödemesi varsa, emekli olmak için 25 yıl sigorta süresi, 5975 gün prim ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. Priminiz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz dahi 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

* İlk sigortalı olduğu tarih 24 Kasım 1998 ile 8 Eylül 1999 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5975 gün prim ödemeleri ve 58 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

* İlk sigortalı olduğu tarih 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arası olanlar sigortalılık süresi olmadan, 7000 gün prim ödemeleri ve 60 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.