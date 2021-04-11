Dereli köyünde oturan Hüseyin Özkaya, muayene zamanı yaklaşan otomobilini kriko ile yükselterek altına girdi ve kontrol etmek istedi. Kısa süre sonra krikonun boşalması sonucu Özkaya aracın altında kalarak sıkıştı. Çevredekilerin yardımıyla aracın altından ağır yaralı olarak çıkarılan Özkaya, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Özkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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- Ne olduğunu anlamadı! Aracını kriko ile yükseltti sonrası korkunç
Ne olduğunu anlamadı! Aracını kriko ile yükseltti sonrası korkunç
Ercan KOLKU/EMET(Kütahya), (DHA) | 11 Nisan 2021 Pazar - 22:23 | Son Güncelleme : 11 04 2021 - 22:23