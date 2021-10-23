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NASA, Şubat 2022'de Ay'a insansız uçuşu planlıyor

23 Ekim 2021 Cumartesi - 17:07 | Son Güncelleme : 23 10 2021 - 17:07

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), "Artemis" keşif görevi kapsamında Şubat 2022'de Ay’a insansız uçuş gerçekleştirmeyi planladığını bildirdi.


NASA’dan yapılan açıklamada, Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin  Orion uzay aracına entegre edildiği ve Ay’a gerçekleştirilecek mürettebatsız uçuş  testlerinde son aşamaya gelindiği belirtildi.

Artemis 1 misyonunun, "gelecekteki mürettebatlı test uçuşlarının önünü  açacağı" kaydedilen açıklamada, bu sayede astronotların Ay ve çevresinde daha  karmaşık görevler yürütülebileceği ifade edildi.

Açıklamada, Artemis 1'in, uzay araştırmaları için bir "temel"  oluşturacağı ve Artemis 2'deki mürettebatlı ilk uçuş öncesi, insan varlığının Ay  ve ötesine genişletilmesine yönelik "kararlılığın ve yeteneğin" göstergesi  olacağı ifade edildi.

Misyon kapsamında NASA, ara yüz ve iletişim sistemleri de dahil olmak  üzere, şubat ayına kadar bir dizi test gerçekleştireceğini duyurdu.

NASA’nın insanları Ay’a göndermeye yönelik uzay programı, Apollo 11  misyonu ile başladı. Misyon kapsamında Neil Armstrong, 1969 yılında Ay'a ayak  basan ilk insan oldu.

NASA, Yunan Ay tanrıçası "Artemis"in adı verilen keşif görevi  kapsamında 2024'e kadar Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi amaçlıyor.

2028'e kadar sürmesi planlanan seferlerin ardından Ay yörüngesinde  uzay istasyonu kurulması ve burayı basamak olarak kullanarak Mars'a insanlı  seferler düzenlenmesi hedefleniyor.

 

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NASA Ay'a insansız uçuş ABD Havacılık ve Uzay Ajansı
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