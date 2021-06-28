Nakdi ücret desteği uzar mı? Nakdi ücret desteği ne zamana kadar yatacak? Nakdi ücret desteği ne zaman sona erecek?

Koronavirüs nedeniyle pek çok iş yeri kapandı veya üretimlerini azalttı. Pek çok çalışan da bu süreçte ücretsiz izne çıkarıldı. Salgının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara nakdi ücret desteği sağladı. Pandemi döneminde ücretsiz izne ayrılan çalışanlara ödenen nakdi ücret desteği ödemelerinde sona yaklaşılıyor. Milyonlarca çalışan ücretsiz iznin son bulmasıyla beraber nakdi ücret desteğinin de kesilip kesilmeyeceğini merak ediyor. Peki, Nakdi ücret desteği uzar mı? Nakdi ücret desteği ne zamana kadar yatacak? Nakdi ücret desteği ne zaman bitiyor? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği kaç ay verilecek? Nakdi ücret desteği 1 Temmuz'da bitiyor mu? İşte Nakdi ücret desteği ile ilgili merak edilenler...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedenyle işlerine bir süre ara vermek durumunda kalan ya da personel sayısında kısıtlamaya giden iş yerlerine tanımlanan nakdi ücret desteği hakkında sona gelindi. Nakdi ücret desteğinden faydalanan milyonlarca çalışan 1 Temmuz normalleşme süreci ile birlikte Nakdi ücret desteğinin 1 Temmuz'da bitip bitmeyeceğini merak ediyor. Peki, Nakdi ücret desteği uzar mı? Nakdi ücret desteği ne zamana kadar yatacak? Nakdi ücret desteği ne zaman bitiyor? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği kaç ay verilecek? Nakdi ücret desteği 1 Temmuz'da bitiyor mu? İşte Nakdi ücret desteği ile ilgili merak edilenler...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

2020 yılında başlayan nakdi ücret desteğinin önce 17 Mayıs 2021 tarihinde biteceği açıklanmıştı. Ancak daha sonra bu tarih uzatılarak 30 Haziran’a kadar çekilmişti. Eğer herhangi bir uzatma kararı alınmadığı taktirde nakdi ücret desteği Temmuz ayının ilk haftasında son kez hesaplara yatırılacak.

İBAN numarası olmayan veya hatalı olan kişilere ise Nakdi Ücret Desteği PTT aracılığı ile yapılıyor.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI?

Nakdi ücret desteğinin 30 Haziran tarihinden sonrasına uzatılıp uzatılmadığı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı. Nakdi Ücret Desteği 30 Haziran’da son bulacak ve ödemeler Temmuz ayı başında yapılacak.

İş Kanunu’nun geçici onuncu maddesi gereğince işverenlere getirilen ücretsiz izne gönderme hakkı, 30 Haziran’da sona eriyor. Uzatma olmaz ise bu tarihten sonra ücretsiz izin için işçinin de rızasının alınması gerekiyor. İşçilerin primleri 30 gün üzerinden yatırılacak, mesailer haftalık 45 saat olarak uygulanıp maaşlar ise tam ödenecek.