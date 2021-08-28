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Muti görüntülendiklerini fark edince... 'Lütfen yanlış bir şey yazmayın!'
'Yansın Geceler' adlı şarkısıyla tanınan, gerçek adı ise Mücahit Doğan olan 'Muti' lakaplı rapçi, önceki gün sevgilisi ile birlikte Bodrum Türkbükü'nde bir beach’te görüntülendi.
Sevgilisi Didem Ezgi Akın ile ilk kez objektiflere yakalanan Muti, görüntülendiğini fark edince, basın mensuplarına açıklama yapma ihtiyacı hissetti.