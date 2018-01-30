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Mustafa Şentop'un acı günü

AA |  30 Ocak 2018 Salı - 16:23 | Son Güncelleme : 30 01 2018 - 16:23

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'un vefat eden teyzesi Raife Kaplan, toprağa verildi


Mustafa Şentop'un uzun süredir KOAH hastalığı ile mücadele eden 88 yaşındaki teyzesi Raife Kaplan, sabah saatlerinde evinde yaşamını yitirdi.
 
AA'nın haberine göre, Kaplan'ın cenazesi, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Müsellim Mahallesi mezarlığına defnedildi.
 
Cenazeye, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Yüksel, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Osman Şimşek, İl Müftüsü İsmail İpek ile vatandaşlar da katıldı.

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