14 Haziran 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.461 0.29 EURO 10,1780 0.14
USD 8,4020 0.09 ALTIN 506,020 -1.64
CANLI BORSA
TÜMÜ

Müsilaj için "kod" yazdılar! Yayılması...

AA |  13 Haziran 2021 Pazar - 17:39 | Son Güncelleme : 13 06 2021 - 17:39

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve Manisa Celal Bayar Üniversitesinden (MCBÜ) harita mühendisi bir grup akademisyen, Marmara Denizi'nde müsilajın (deniz salyası) yayılımını izlemek üzere Google Earth Engine platformunda kullanılan "kod" yazdı.


YTÜ Harita Mühendisliği Bölümü Fotogrametri Ana Bilim Dalı Öğretim  Üyesi Prof. Dr. Füsun Balık Şanlı, aynı üniversiteden Doç. Dr. Fatih Gülgen ve  Dr. Öğretim Üyesi Uğur Acar ile MCBÜ Coğrafi Bilgi Sistemleri Öğretim Görevlisi  Osman Salih Yılmaz ve Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri  Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Ali Murat Ateş, Marmara Denizi'ndeki müsilajın  yayılımını belirlemek üzere çalışma yürüttü.
 
Akademisyenler, uydu görüntülerinde deniz suyu ile müsilajı  birbirinden ayırabilen açık kaynaklı kod yazıp, deniz salyasının yayılımı  konusunda analizler yaptı.
 
Prof. Dr. Füsun Balık Şanlı, bu platform üzerine yazılan kodla, su  yüzeyi ve müsilajı birbirinden ayırabildikleri haritalar ürettiklerini dile  getirdi.
 
Müsilajın, Marmara Denizi'nde örttüğü alanları koordinatlarıyla tespit  ettiklerini aktaran Şanlı, şöyle konuştu:
 
"Bizim yaptığımız çalışmayla yoğunluğun nerede olduğu, çalışmalara  nereden başlanabileceği gibi analizler yapılabilir. Tehlikeli bölgelerin nereler  olduğunu, yayılımın nereye doğru yöneldiğini tespit edebiliyoruz. Yapılan  temizleme işlemlerinde, sahaya gemiyle çıksanız bile alan çok geniş olduğu için  müsilajı görmek çok zor. Oysa bizim yazdığımız kodla nerelerde kümelenmenin  arttığını, temizleme işleminin başarılı olup olmadığını kod sayesinde  üreteceğimiz haritalar üzerinden takip edebiliriz.
 
"Şanlı, yazılan kod sayesinde "Google Earth Engine" üzerinde 1-2 dakika  gibi kısa bir süre içinde müsilaj tespiti yapabildiklerini belirterek, "Kodu  çalıştırıp risk olan yerleri belirleyebiliriz. Uydu görüntüleriyle bu izlemeyi  sürekli yaptığımızda, çok daha erken bir zamanda, riskli gördüğümüz bölgelere  saha analizi için gidilebilir, gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı bilgiler  üretilebilir." ifadelerini kullandı.
 
"Müsilaj için erken uyarı sistemi olarak kullanılabilir"
 
MCBÜ Coğrafi Bilgi Sistemleri Öğretim Görevlisi Osman Salih Yılmaz da  Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu gündeme geldiğinde, müsilajın kapladığı alanı  hesaplamak, yoğun görüldüğü yerleri ve risk altındaki bölgeleri belirlemek için  çalışma başlattıklarını belirtti.
 
Uzaktan algılama tekniklerini kullanarak yazdıkları kod sayesinde  müsilajı doğru ve hızlı tespit edip haritalar ürettiklerini aktaran Yılmaz, bu  haritaların temizlik çalışmalarına büyük katkı sağlayacağını, ayrıca bu kodu,  haritalardan faydalanmak isteyen ve müsilajla ilgili çalışan uzmanlarla gerçek  zamanlı paylaşacaklarını söyledi.
 
Yılmaz, kullandıkları metodun bir nevi "erken uyarı sistemi" gibi de  değerlendirilebileceğine dikkati çekerek, "Bu kodla temizlik sürecinde ilerleyen  dönemlerde temizliğin hangi aşamada olduğunu, müsilajın azalıp azalmadığını  dakikalar içinde tespit edebiliyoruz. Ayrıca daha önce hiç müsilaj görülmemiş  bölgelerde yayılımın başlayıp başlamadığı da tespit edilebilir." ifadelerini  kullandı.
 
 
Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama alanında doktora yapan  Yılmaz, danışman hocaları Doç. Dr. Fatih Gülgen ve Dr. Öğretim Üyesi Ali Murat  Ateş’in katkılarıyla yaptıkları çalışmanın, temizlik faaliyetlerine katkı  sunacağını sözlerine ekledi.
 

ETİKETLER

Müsilaj kod İTÜ
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.