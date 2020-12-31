Muş'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor! Yüzeyler buzla kaplandı...

Muş'ta, yoğun kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte, araçlar naylon ve battaniyelerle korunurken, nehir, dere ve göletlerin yüzeyi ise buz tuttu.

Muş'ta, geçen hafta yoğun kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte, nehir, dere ve göletlerin yüzeyi buz tuttu.

Cadde, sokak ve kaldırımlarda buzlanmaların meydana geldiği kentte, bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluşurken, araç camları ise buzla kaplandı. Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için naylon ya da battaniyelerle sararak önlem almaya çalıştı.

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