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Murat Ceylan 'emre itaatsizlik'ten hakim karşısında
İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen talimat duruşmasına, 3 aydan 2 seneye kadar hapsi istenen Murat Ceylan, avukatı Begüm Güngör ile katıldı. Ceylan savunmasında, bedelli askerlik hizmetini yerine getirdiğini belirterek "Yıllardır televizyon programları yaptığım için tanınıyorum. Askerliğimi yaparken bu nedenle askerler benimle birçok kere fotoğraf çektirdi. Komutanlarım ve aileleriyle de birçok kez fotoğraf çektirdik. Birliğe girerken tuşlu telefonla girdim. Akıllı telefon kullanmadım" dedi.