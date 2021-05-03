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Mülakat yerleri açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (E devlet Mülakat yerleri 2021)

03 Mayıs 2021 Pazartesi - 15:45 | Son Güncelleme : 03 05 2021 - 15:45

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri hakkındaki aramalar arttı. Öğretmenlik mülakat yerleri 2021 açıklandı mı, sorusuna yanıt aranıyor. MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını duyurmasının ardından, atanmayı bekleyen öğretmenler 15-26 Mart 2021 tarihleri arasında ön başvuru ve sınav merkezi tercihlerini yapmış, mülakat yerlerinin ne zaman açıklanacağını sorgulamaya başlamıştı. Peki Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? E devlet mülakat yerleri sorgulama süreci…


Mülakat yerleri 2021 sorgulaması için heyecan dorukta. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2021 başvuru sonuçları açıklandı mı, öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? sorularının ardı arkası ise kesilmiyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri sorgulama e-devlet üzerinden yapılacak. İşte mülakat yerleri 2021 hakkında merak edilenler…

ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ 2021 AÇIKLANDI MI, SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli olmadı. Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 3 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri e - devlet sistemi üzerinden öğreniliyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belirlendiğinde mülakat yeri aşağıdaki linkten öğrenebilecek.

MÜLAKAT YERİ SORGULAMA

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ

17 Mayıs - 6 Haziran 2021 tarihleri arasında ise sözlü sınavlar uygulanacak.

SONUÇLARIN AÇIKLANMA TARİHİ

8 Temmuz 2021 tarihinde sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ

Atama Tercihlerinin Alınması 01-06 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak.

 

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