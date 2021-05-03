Mülakat yerleri açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (E devlet Mülakat yerleri 2021)

Mülakat yerleri 2021 sorgulaması için heyecan dorukta. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2021 başvuru sonuçları açıklandı mı, öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? sorularının ardı arkası ise kesilmiyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri sorgulama e-devlet üzerinden yapılacak. İşte mülakat yerleri 2021 hakkında merak edilenler…
ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ 2021 AÇIKLANDI MI, SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli olmadı. Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 3 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri e - devlet sistemi üzerinden öğreniliyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belirlendiğinde mülakat yeri aşağıdaki linkten öğrenebilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ
17 Mayıs - 6 Haziran 2021 tarihleri arasında ise sözlü sınavlar uygulanacak.
SONUÇLARIN AÇIKLANMA TARİHİ
8 Temmuz 2021 tarihinde sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklanacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ
Atama Tercihlerinin Alınması 01-06 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak.