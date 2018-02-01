Müjde! 2. Doğu Ekspresi geliyor

Tartışmasız bu senenin en popüler rotası olan Doğu Ekspresi’ne ilgi çığ gibi artarken 24 saatlik yolculuk sonrasında kenti ziyaret edenlerin sayısı da 20 bini aştı. Binlerce kişinin bilet almak için sırada beklediği yolculuk için Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ise müjdeyi verdi: Ulaştırma Bakanlığına ikinci trenin kalkması için talepte bulunuldu, çok yakında 2. Doğu Ekspresi geliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin Doğu Ekspresi treni, yolcuların yoğun ilgisiyle seferlerini sürdürüyor. Ankara'dan başlayıp Kars'ta son bulan Türkiye'nin en eski hatlarından Doğu Ekspresi ile yolculuk, 24 saatte tamamlanıyor. Sosyal medya sayesinde yolculuğa ilginin artmasıyla tüm kentin kaderi de değişti.

20 BİN KİŞİ GELDİ, OTELLER YÜZDE 100 DOLU

Günler öncesinden satışa çıkan biletler için yer bulmak oldukça zor. Yılbaşından itibaren Doğu Ekspresi ile kente gelen kişi sayısı 20 bini aşmış durumda. Bölgede turizm işletmeli ve belediye belgeli toplam 16 otel, Sarıkamış’ta ise toplam 12 otel bulunuyor. Yatak kapasitesinin 2 binin üzerinde olduğu kentteki otellerde boş yer bulmak da mümkün değil. Oteller yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

“ESNAFIN YÜZÜ GÜLÜYOR”

Konu ile ilgili yenisafak.com’a açıklamada bulunan Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Doğu Ekspresi ile birlikte kentteki otellerde doluluk oranının ciddi seviyelere ulaştığını hatta yüzde 100 kapasiteyle hizmet veren otellerin bulunduğunu söyledi. Oda fiyatlarının 150 ila 300 lira arasında değiştiğini belirten Karaçanta, 15 tatil nedeniyle trene öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini ve gelen turistin otel fiyatları haricinde en az 150 lira bıraktığını böylelikle esnafın da yüzünün güldüğünü dile getirdi.

ÇOK SAYIDA AVM MÜRACAATI VAR

Doğu Ekspresi ile bölgeye ilginin arttığını belirten Karaçanta, yeni yatırımların yapılacağını da açıkladı. Karaçanta “Birkaç ay önce kentimizde hiç alışveriş merkezi ihtiyacı yoktu. Ancak şu anda birçok AVM müracaatı bulunuyor. Tarihi yapının korunmasına dikkat ederek gelen talepleri değerlendiriyoruz. Bildiğiniz gibi tarihi İpek Yolu’nu canlandıracak Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın da açılışı yapıldı. Cazibe merkezi haline gelen kentimizde nüfus artışı da yaşanıyor” dedi.

Belediye olarak Doğu Ekspresi ile gelen yolculara 2 otobüs ile ücretsiz servis imkanı verildiğini belirten Karaçanta yöre insanının da moral bulduğunu, gelen turistleri tren garına gidip karşıladığını belirtti.

İKİNCİ TREN YOLDA

Bilindiği gibi Ankara’dan ve Kars’tan günde bir tren kalkış yapıyor. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na ikinci trenin kalkması için talepte bulunulduğunu açıklayan Karaçanta “Henüz daha ayarlanmadı ama talep çok fazla. Önümüzdeki günlerde ikinci trenin de kalkmasını bekliyoruz” dedi.

EKONOMİYE 10 MİLYON LİRALIK KATKI

Kars Oteller ve Lokantalar Derneği (KARSOD) Başkanı Halit Özer ise yenisafak.com’a yaptığı açıklamada arzın talebi karşılamadığını, bu nedenle de bölgede otel, restoran, alışveriş merkezi gibi yeni yatırımların planlandığını söyledi.

Kars’a gelen yerli ve yabancı turistler kişi başı ortalama 500 lira bırakıyor. Bu senenin başından itibaren 20 bin turistin geldiği göz önüne alındığında kentte şimdiye kadar 10 milyon liralık ekonomik katkı sağlandı. Doğu Ekspresi’nin çok önemli bir rol üstlendiğini belirten Özer “Kars ve bölge turizminin ekonomisine yüzde 100 katkı sağladı” açıklamasında bulunuyor.

DOĞU EKSPRESİ İLE SEYAHAT

Geçen yıl 319 bin 202 yolcunun seyahat ettiği Doğu Ekspresi ile ocak ayının ilk yarısında 14 bin 165 kişi yolculuk yaptı.

Doğu Ekspresi, biri yemekli olmak üzere 7 vagondan oluşuyor. Pulman vagonda 60, kuşetli vagonda 40 yolcu seyahat edebiliyor.

10 kompartımanın bulunduğu kuşetli vagonların her kompartımanında 4 kişi yolculuk yapabiliyor. Çarşaf, pike ve yastık TCDD Taşımacılık AŞ tarafından veriliyor. Kompartımandaki koltuklar yatak olarak da kullanılabiliyor.

Yataklı vagonda ise 10 kompartıman bulunurken bir kompartımanda 2 kişi seyahat edebiliyor.

Bir kompartımanda tek veya iki kişilik seyahatler için farklı ücretler uygulanıyor. Tek seyahat eden yolculardan 117, aynı kompartımanda iki kişi seyahat edilmesi halinde ise 97'şer lira ücret alınıyor. (Yeni Şafak)