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Mühimmat deposunda patlama: 2 polis yaralı

DHA |  17 Şubat 2018 Cumartesi - 21:57 | Son Güncelleme : 17 02 2018 - 21:57

Malatya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 2 özel harekat polisi yaralandı.


Olay, akşam saatlerinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yeşiltepe'de bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün mühimmat deposunda meydana geldi. Mühimmat deposundaki patlama sesi, paniğe neden oldu. Patlamada Özel Harekat polisleri Aykan K. (23) ile Salih Y. (27) yaralandı. Yaralı polisler çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından kentteki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
2 kişinin yaralandığı ve can kaybının yaşanmadığı patlamanın, herhangi bir terör saldırısından kaynaklanmadığı belirtildi.
 
EMNİYET MÜDÜRÜ, YARALI POLİSLERİ ZİYARET ETTİ
 
Patlama haberini aldıktan sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polisleri ziyaret eden Emniyet Müdürü Ömer Urhal polislerin durumlarının iyi olduğunu söyledi.
 

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