Müge Anlı şarkı söyledi! 'Nasıl başa çıktığımı soruyorsunuz...'
16 Nisan 2021 Cuma - 17:31 | Son Güncelleme : 16 04 2021 - 17:31
Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı açan Müge Anlı, paylaşımlarıyla gündeme oturdu. Son paylaşımında ise Müge Anlı'nın şarkı söyledi anlar yer aldı.
Geçtiğimiz günlerde Instagram
hesabı açan Müge Anlı, paylaşımlarıyla gündeme oturdu.
Muazzez Abacı'nın 'Vurgun' şarkısını söyleyen Müge Anlı paylaşımına, "Bu kadar stresle nasıl başa çıktığımı soruyorsunuz. Cevap: Müzikle." notunu düştü.