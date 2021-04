MSÜ'ye girerken kalem ve silgi verilecek mi? MSÜ sınavında adayların yanında bulundurması gerekenler

MSÜ 2021 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı pazar günü yapılacak. Adaylar MSÜ sınavı öncesi sınava ilişkin bilgileri araştırıyor. Peki, MSÜ'ye girerken kalem ve silgi verilecek mi? MSÜ sınavına adayların yanında bulundurması gerekenler neler? İşte detaylar...

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) 4 Nisan'da yapılacak.

MSÜ SINAVI KAÇTA BAŞLIYOR?

ÖSYM tarafından 81 ildeki 95 sınav merkezinde uygulanacak sınav, saat 10.15'te başlayacak, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara, 120 soru için 135 dakika süre verilecek.

Adayın, sınava girebilmesi için sınava giriş belgesine ek olarak fotoğraflı nüfus cüzdanını, T.C. kimlik kartını veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunlu olacak. Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kartlar, KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

SINAVDA EK TEDBİRLER ALINACAK!

Kovid-19 salgınına karşı 2021-MSÜ öncesi alınan tedbirler kapsamında, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.

Ayrıca, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.

İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek.

Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

ADAYLARIN MSÜ SINAVINDA YANINDA BULUNDURMASI GEREKENLER

ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda adaylarında yanında bulundurması gerekenler şu şekilde ifade edildi:

2021-MSÜ SINAVA GİRİŞ BELGESİ

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak, sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir

YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

- Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

- Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

- Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

- Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap , ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

- Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

- İlaç vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

MSÜ SINAVINDA KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?

ÖSYM'den yapılan uyarı şu şekilde:

"Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir."