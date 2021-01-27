MSÜ başvuru kılavuzu yayımlandı! 2021 MSÜ başvuru kılavuzu ve 2021 MSÜ aday başvuru formu

MSÜ başvuru kılavuzu yayımlandı. Merakla beklenen MSÜ başvuruları başladı, başvurular 23 Şubat’ta kadar devam edecek. Başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla, başvuru şekli ve ücret detayları da belli oldu.

2021-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ), 04 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak. Sınava başvurular, 27 Ocak - 23 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 27 Ocak 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-MSÜ Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2021-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, Başkanlığımızca 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanacak olan ve başvurları 04 Şubat – 02 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2021-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.



2021-MSÜ: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri