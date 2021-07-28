MSB kura sonuçları açıklandı mı? 28 Temmuz MSB PERTEM işçi alımı kura sonuçları isim listesi öğrenme, nereden sorgulanabilir?

MSB işçi alımı kurası bugün çekiliyor. MSB görev almak isteyen kişiler için açılan 2 bin 533 işçi alımı ilanı için başvuruları 8 Temmuz’da sona ermiş, gözler kuralara çevrilmişti. Başvuru yapan adayların gözü şimdi Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. İşte 2021 İŞKUR MSB işçi alımı kura çekilişi sorgulaması…

Milli Savunma Bakanlığı personel alımı kura sonuçları merakla bekleniyor. MSB Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 2 bin 533 personel alınacağı duyurmasının ardından 8 Temmuz'a kadar başvurularını yapan adaylar MSB işçi alımı kura sonuçları için nefeslerini tuttu. Peki, MSB kura sonuçları açıklandı mı? 28 Temmuz MSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi ilan edildi mi, nereden sorgulanabilir?

2021 MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2 bin 533 işçi alımını kura yöntemiyle bugün tamamlanacak. Kura çekimleri bugün saat 10:30'da noter huzurunda yapılıyor.

Kura sonucunda belirlenen sözlü veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, MSB'nin internet sitesinden ilan edilecek.

MSB İŞÇİ ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

MSB 2 bin 533 açıktan işçi alımı için 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olanlar başvuru yapabilecek.

Başvuru için ayrıca affa uğramış olsa bile

Devletin güvenliğine karşı suçlar,

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,

Milli savunmaya karşı suçlar,

Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk,

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmama şartları aranacak.