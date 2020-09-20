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MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

İHA |  20 Eylül 2020 Pazar - 13:49 | Son Güncelleme : 20 09 2020 - 13:49

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


MSB: "Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."  

 

 

 

 

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