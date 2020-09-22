Motosiklette talep küçüklere yöneldi

Salgın sonrası ulaşımda farklı modellerin ortaya çıkması, sosyal mesafe kuralları motosiklete ilgiyi artırdı. Toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyenler otomobile göre fiyatı daha uygun motosiklete yönelmesi, özellikle 250cc altı motosikletlerde satışı yükseltti. B sınıfı ehliyet ile kullanılan 50cc’ye kadar olan motosikletler için tescilde zorunlu trafik sigortasının aranmaması, 100cc ye kadar olan motosikletler için de MTV’nin olmayışı bu segmentleri öne çıkardı. Sektörde ilk kez yeni motosiklet alan kişi oranı yüzde 80’i buldu.

Vergiler olumsuz etkiledi



MOTED (Motosiklet Endüstrisi Derneği) Başkanı Başarı Erbaş getirilen ilave vergilerin özellikle orta sınıfı araçları olumsuz etkilediğini belirterek şöyle konuştu:



“İlave vergiler olmasaydı sektöre sadece küçük hacim değil, büyüklerde de olumlu katkı sağlanacaktı. 250cc altında 7 bin TL civarında bir motosiklet vergi eklenince 18 bin TL’ye ulaşmakta. Yüzde 119 artış söz konusu. 250cc üzerinde ise 16 bin TL’lik bir ürün 40 bin TL’ ye ulaşıyor. Yani yüzde 123 artış var. ” İlave gümrük vergisi



Kentleşmenin artması ile 500cc ye kadar motosikletlerin hobi değil ulaşım aracı haline geldiğine dikkat çeken Erbaş ,”Buradaki ÖTV’nin yeniden yapılanması gerektiğini düşünüyoruz. Kurların çok yükselmesi ve bunların fiyatlara yansıması, 250 cc üzeri motosikletlerin satışını azaltırken, nispeten yerli üretimin olduğu küçük cc’lerde büyüme trendini devam ettirebilir. Bu eylül sonunda Uzakdoğu ve Amerika ürünlerine getirilen yüzde 10 ilave gümrük vergisi kaldırılacak. Bu da kur etkisini azaltacaktır. 2020 yıl sonu satışları 175 bin adete ulaşabilir. Geçen yıl bu rakam 154.6 bin adetlerdeydi” diye konuştu.