Motosiklet üretimde alternatif üs olabiliriz!

Avrupa’da 2020’de yüzde 1.1 artan motosiklet pazarı ülkemizde yüzde 35 oranında büyüdü. 2021 yılında da ülkemizde motosiklet pazarının yüzde 20 büyümesini tahmin ediliyor. Geçen yıl yaklaşık 1.5 milyon motosikletin satıldığı Avrupa’da rakamlar Fransa’da 304 bin, İtalya’da 250 bin Almanya’da 247 bin seviyelerinde oldu. Türkiye ise 209 bin motosiklet satışı ile Avrupa’nın 4. büyük pazarı durumunda.AB ülkelerinde 2021’de büyüme beklentisi ise yüzde 2.

Vergi desteğiyle rekor gelebilir



Vergi konusundaki yapılacak bir indirimle 2006 yılı rekoru olan 350 bin adet motosiklet satışının geçilebileceğini söyleyen MOTED (Motosiklet Endüstrisi Derneği) Başkanı Başarı Erbaş şunları kaydetti:



“Satışlardaki artış, yeni bir yetkili servis yeni bir dükkân yeni bir yetkili satıcı yeni bir yedek parça imalatçısı ve iş gücü demek. Motosiklet sektörünün önemli bir işgücü olduğu gerçeğinin bilinmesi ülkemizdeki yabancı yatırımlarını da olumlu yönde etkileyecektir. Ülkemizdeki motosiklet satışların yıllardır 100 binli rakamlarda seyretmesi hiçbir üreticiyi ülkemizde yatırıma teşvik etmemiştir. Üretim için en başta güçlü bir yan sanayi olması gerekmektedir. Yüzde yüz ithal girdi ile yapılan üretim yan sanayinin gelişmesini de engellemekte.”



Yan sanayi önemli



2021 yılında pazarda beklenen büyüme ile yan sanayinin gelişiminin daha şimdiden kendini göstermeye başladığını vurgulayan Erbaş, “ Yan sanayi denince akla sadece yedek parça üretimi gelmemelidir. Lastik, aksesuar, güvenlik donanımları, eğitim merkezleri ve daha birçok yan iş kollarının oluşması anlamını taşımakta. Motosikmlette önemli bir üretici olma potansiyeline sahibiz” dedi.



250cc üstü hobi aracı değil



Globalde motosiklet üretimi yıllık 150 milyon adete doğru ilerliyor. MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk yüzde 3 pazar payı olan 250cc üzerindeki araçların yıllar önce hobi araçları olarak görüldüğünü belirterek şöyle devam etti:



“250cc üstü araçlar artık hobi değil bir ulaşım aracı halini aldı. Bu araçlarda yüzde 37 olan ÖTV’nin düşürülmesi Türkiye’de yeni bir iş kolunun doğması ve milyonlara istihdam sağlayacak ilk adımın temelini oluşturabilir” dedi. Önümüzdeki haftalarda Ticaret Bakanlığı ile bir araya gelerekmotosiklet imalatının ülkemizde de gelişmesi için görüşlerini aktaracaklarını vurgulayan Öztürk şunları kaydetti:



“2014’ten bu yana devletin ilgili kurumları ile her alanda görüşerek sektörün önündeki birçok sorunu çözüme kavuşturduk. Yeniden yapıcı bir görüşme yapmayı hedefliyoruz. TMF Afyon’da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonasının yapıldığı etkinliğin adının Türkiye Fest olarak değiştiğini bildirdi. Eğer pandemide koşullar düzelirse Mayıs ortasında TMF ile Afyon’da bu toplantıyı yeniden yapmayı planlıyoruz.”



Bireysel ulaşıma ilgi artıyor



Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Cansever pandemiden dolayı 2020’de talepte artış görüldüğünü belirterek sosyal mesafe, izolasyon, şehir içinde güvenli kullanım ve sağlık gibi nedenlerle motosikletlerin tercih edildiğine dikkat çekti. Geçen yıl trafiğe çıkan motosiklet sayısının 200 bini geçerek son 15 yılın en yüksek plaka kaydına ulaşıldığıın vurgulayan Cansever şöyle devam etti:



“Talebin ve ilginin 2021 yılında da devam edeceğini düşünüyoruz. Covid-19 nedeniyle insanlar toplu taşımadan bireysel ulaşım araçlarına yöneldi. Bu süreçte ulaşım araçları arasında hem ekonomik, çevreci hem de en zevkli olan ulaşım aracı olan motosiklete ilgi arttı. Biz de bu süreçte müşteri deneyimine odaklanarak hizmet yaklaşımlarımız, fiyat politikamız ve kampanyalarımız ile sektörü büyütmeye, yeni kullanıcılar kazandırmaya devam ettik.”



Artan talebin kalıcı olabilmesi için tedbirler alınmasının önemli olduğunu belirten Cansever,”Tüm gümrük, gözetim ve ÖTV gibi vergileri hesapladığımızda, talebin çok olduğu 250cc altı motosikletlerde oranın yüzde 117 ve 250cc üstünde 123 olduğunu görüyoruz. Pazarının büyümesi için vergi yüklerinin kaldırılması önemli”dedi. Cansever motosiklet eğitimlerine de ilginin arttığını belirterek tüm önlemlerin alınarak Yamaha Riding Academy’de de bilimsel veriler eşliğinde hazırlanmış güvenli sürüş eğitimlerinin sürdüğünü vurguladı