Motor yağı kalitesi anlık takip edilebilecek!

Operasyonlarda verimliliğin her zamankinden daha fazla önem taşıdığı pandemi sürecinde, ekipmanların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için yeni sistemler devreye giriyor.Shell’in geliştirdiği “Remote Sense Akıllı Yağ Durumu Takip Sistemi” ile gerçek-zamanlı bilgilere ulaşılabiliyor. Yapay zeka ve madeni yağlar alanındaki deneyiminin birleşmesinden ortaya çıkan bu sistem; yağ durumunu ve yağdaki bozulmayı tespit ederek daha sağlıklı ve daha verimli çalışmaya da yardımcı olacak. Shell & Turcas Madeni Yağlar Genel Müdürü Mehmet Ünal “Önemli bir inovasyona daha imza attık. Sistem sayesinde iş ortaklarımızın işletme maliyetlerini azaltmalarına ve daha verimli çalışmalarına olanak sağlayabileceğiz.Şirketler ekipmanlarındaki yağın durumunu uzaktan anlık olarak takip edebilecekler.” dedi.