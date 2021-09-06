MIUI’nin yeni versiyonu uluslararası pazarlara ulaştı

Redmi K40, Çin’de MIUI 12.5 Enhanced Edition güncellemesini alan ilk telefonlardan biriydi . Bu nedenle, bu akıllı telefonun Mi 11X ve POCO F3 adlı uluslararası varyantlarının bu güncellemeyi Çin anakarası dışında ilk alan modeller olduğunu öğrenmek şaşırtıcı değil.

Mi 11X için en son yazılım güncellemesi, V12.5.3.0.RKHINXM model numarasıyla geliyor . Bu cihaz Hindistan ’a özel olduğundan, bu cihazı için mevcut olan güncelleme olduğunu söyleyelim.

Öte yandan, POCO F3 birden fazla pazarda satılıyor. Bu nedenle, birçok bölgesel MIUI yapısına sahiptir. Şu anda, yeni MIUI versiyonu canlı yapı numarası ile telefonun ‘Küresel’ varyant için V12.5.3.0.RKHMIXM . Önümüzdeki günlerde diğer bölgesel varyantlar için mevcut olmalıdır.

Diğer tüm OTA sistem güncellemeleri gibi, Mi 11X ve POCO F3 için MIUI 12.5 Enhanced Edition’ın da toplu olarak piyasaya sürüldüğünü söyledikten sonra . Bu nedenle, tam kullanıma sunma biraz zaman alabilir. Şirket piyasaya yeni cihazların sürülmesi ile beraber mevcut cihazlarında tüm güncellemeleri en erken şekilde kullanıcılara ulaştırmak istiyor. Bunu da hem mevcut kullanıcılarını kaptırmamak hem de yeni kullanıcı çekmek için yapıyo