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MİT'ten Suriye'de kritik operasyon! Kasım Güler yakalandı...

AA |  15 Haziran 2021 Salı - 10:04 | Son Güncelleme : 15 06 2021 - 10:13

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler'i Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, terörden arananlar  listesinde kırmızı kategoride yer alan DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu"  Ebu Usame el Türki kod adlı Kasım Güler'in, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı  yollarla geçerek sansasyonel eylem yapmayı planladığı bilgisi üzerine çalışma  başlattı.
 
Takibe alınan Güler, Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla  yakalanarak sorgulanmak üzere Türkiye'ye getirildi.
 
Terör örgütü DEAŞ üyesi Kasım Güler'in silah ve patlayıcılarla yasa  dışı yollardan Türkiye'ye geçme hazırlığında olduğu belirlendi.
 
 
Kırmızı kategoride aranıp yakalanan ilk DEAŞ mensubu olduğu bildirilen  Kasım Güler'in üzerinden çok sayıda örgütsel doküman ile gizli bilgiler de ele  geçirildi.
 
Güler'in 2008-2010 yılları arasında Afganistan-Pakistan bölgesine  geçerek çatışma alanlarında faaliyet gösterdiği, 2014'te DEAŞ'a katıldığı  öğrenildi.
 
Örgüt içerisinde üst düzey görevlerde yer aldığı ifade edilen Kasım  Güler'in, DEAŞ'ın sözde Rusya, Avrupa ve Türkiye mali sorumlusu da olduğu  belirlendi.
 

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