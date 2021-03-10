Miraç Kandili mesajları! 2021 yılı Miraç Kandili için anlamlı, dualı, kısa Miraç Kandili mesajları!

Ramazanın müjdeleyicisi olan Recep ayının artık sona erip ve Şaban ayının geldiğini gösteren müslümanlar için büyük önem taşıyan Miraç Kandili bugün idrak edilecek. Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili müslümanlar için önemli gecelerden biri. Pek çok kişi Miraç Kandili'nde dilek ve temmenni iletmek bu anlamlı günde duaları paylaşmak için özel, anlamlı, dualı Miraç Kandili mesajlarını araştırıyor. İşte Miraç Kandili'nin önemini anlatan anlamlı, dualı ve özel kandil mesajları...

Milyonlar bugün üç ayların ikinci kandil i Miraç Kandili'ni idrak edecek. Ramazanın müjdeleyicisi Miraç Kandili bugün dualarla karşılanacak. Bu özel gün için pek çok kişi Miraç Kandili mesajlarını araştırıyor. Sevdiklerinizin kandilini kutlamak duaları, dilek ve temennilerinizi iletmek üzere sizin için en güzel kandil mesajlarını derledik. İşte Miraç Kandili'nin önemini anlatan anlamlı, dualı ve özel Miraç Kandili mesajları...

Göğe yükselme anlamını taşıyan Mirac, Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşmiş eşsiz mucizelerden biridir. Kuran-ı Kerim’de geniş bir yere sahip olarak anlatılmış olan Mirac gecesi, Recep ayının 27. gecesinde Miraç Kandili olarak kutlanmaktadır.

EN GÜZEL KANDİL MESAJLARI

Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle iyi kandiller.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

Bazen yenik düştük zamana, esiri olduk anlamsız koşturmaların ve fakat adını yüreğimize yazdığımız dostlarımızı hiç unutmadık. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Allah"ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun...

Gül sevginin tacıdır o yüzden her bahar gülle taçlanır, o gül ki Muhammed (SAV)'ı anlatır. Muhammed (SAV)'ı anlayana gül koklatılır, gül kokulu KANDİLİNİZ MÜBAREK olsun.

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun…

Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, hayırlı kandiller.

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhamet inden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Miraç kandiliniz hayırlı olsun!

Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Miraç kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmisine vesile olan bu mübarak kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Kandilinizi kutlarım.

Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün Miraç kandili, kandilin mübarek olsun.

Miraç kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun!

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek Miraç kandilinizi kutlarım Allah'a emanet olun. Güzel kandiller...

Miraç kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.